Hatezer alatt nincs hamburger, nagyot drágult a víz és az üdítő – ilyenek az árak idén a Hungaroringen

Aki csak valami rágcsálni valóra vágyik, az vehet perecet 2250 forintért, vagy két liter pattogatott kukoricát 2500-ért. A jégkrémeknek kétféle árat szabtak: az olcsóbbak 2000, a drágábbak 3000 forintért vihetők. Óriáspalacsintát nem csak az édesszájúak vehetnek: a sós változatokat – „ajándék” üdítővel – 7000-ért lehet megvenni, az édes – természetesen van dubaji csokis is – csak 5500.

A legolcsóbb fogás, amit a kitelepült vendéglátók kínálatában találtunk, a hot dog volt, amit több helyen is 3400 forintért kínáltak. Ez az alap változat volt, ha grillkolbász került bele, azonnal 5300-ra ugrott az összeg.

Lakos Gábor

Lakos Gábor

A hamburger nagyot drágult tavaly óta is: legutóbb találkoztunk 3500-ért kínált változattal, most 6000 forint alatt egyáltalán nem találtunk, a legtöbb helyen 6800-at kell érte leszurkolni, de 7500-ért is láttunk. Akkor sem ússzuk meg sokkal olcsóbban, ha megelégednénk egy rántott húsos zsömlével: az 6300. Maradjunk a rántott húsnál, de kérjünk hozzá steakburgonyát: 7500. Hat darab mirelitnek tűnő csirke nuggets sült krumplival? 7200.

Lakos Gábor

Lakos Gábor

Steaket legolcsóbban 9000-ért láttunk, amellé ugyancsak sült krumplit adtak, de volt „magyar marhasteak” is sima salátával 16 500-ért. Ugyanott hat darab csirkeszárnyat 7000 forintért lehetett beszerezni. A barbeque oldalast coleslaw salátával adják 12 500-ért, a pulled pork szendvics 7500-ért, a „big” csirkesaslik 8500-ért megy, ugyanennyi egy saslik tál salátával.

Lakos Gábor

Ha gíroszra vágynánk, a dobozos verzióért 7000 forinttól biztosan meg kell válnunk, ha pedig csülköt ennénk pékné módra a forrró flaszteren, az is van, 7600-ért. Ugyanennyibe kerü a kalocsai lecsós ragu, bármi is legyen az, a marhapörkölt meg 8300.

Lakos Gábor

Talán nem meglepő, hogy nem tapossák egymás sarkát a látogatók a pokébowlokért: a csirkés, a lazacos és az avokádós-tofus egyaránt 7000 forintba kerül.

Olyan gasztronómiai szörnyszülöttek is szembe jönnek az éhesen keringő szurkolókkal mint a sajtos makaróni, amihez feltétként rántott húst adnak 6990-ért. Ugyanitt a vegetáriánus ajánlat a rántott zöldségek sültkrumpli ágyon, amit szintén ennyiért mérnek.

Lakos Gábor

Az ásványvíz egységesen 900, az üdítők 1500 forintba kerülnek. Ezek is jelentősen drágultak az utóbbi években: 2023-ban a víz még 700, a cukros szénsavasak meg 1000 forintért voltak.

Sörből Heineken van, mindenhol 2450-ért, a citromos alkoholmentes 2000. Helyenként Guinnesst is kínálnak, abból négy deci 3000, a limonádé 2100-ért, a jégkása 2300-ért megy. A fesztiválokról ismert vödrös koktélok tűnnek a legdrágábbnak, azokból fél liter 6000, 1,2 liter 15 000, két liter pedig 19 000 forint.

Lakos Gábor

A kávé ára is megszaladt. A ristretto és a presszó 1700, a kapucsínó 2000, a latte 2900. Ha pedig valaki nagyon flancolna, és kipróbálná a flat white-ot – ami nyilván csak a nevében az –, akkor 3900 forinttól fogják megszabadítani.

Több drukkerrel is beszélgettünk a pultok előtt, két kanadai kifejezetten drágállta az ételt. A sörről azt mondták, elmenne az ára, ha legalább jó lenne, de nem az. Egy cseh fiatalokból álló csapat szerint ilyen árakkal lehet találkozni a csehországi fesztiválokon is, de azt ők is kiemelték, hogy a sör lehetne jobb. Kérdezték, hol vehetnének lángost, mert imádják, és látták valaki kezében, de nem tudtunk nekik segíteni.

Lakos Gábor

Egy német család tagjai azt mondták, ilyen drágaságra számítottak, nem lepődtek meg és nem is tartjákt túlzónak az árakat. A sör pedig, különösen az Oktoberfesthez képest, kifejezetten olcsó. Portugálok a kávé árát sokallták – ők pénteken még csak erre ruháztak be, szendvicseket hoztak magukkal.

Beszéltünk magyarokkal is, akik szerint egy évben egyszer elmegy, hogy ennyiért egyenek. Mint kiderült, vej és após is ott volt az első Magyar Nagydíjon is, utóbbinak azonban – mivel még csak négyéves volt 1982-ban – nem maradtak róla igazi emlékei. Most, 39 év után jöttek ki újra a futamra: „Nagy esemény ez nekünk, nem fogunk az árak miatt panaszkodni”.