Orbán Viktor letette negyedik hivatali esküjét Magyarország miniszterelnökeként, majd szólt is a kétharmadhoz – valamint az ellenzék azon részéhez, amelyik jelen volt. Mivel reagálni a kormányfői szavakra nem lehetett, az LMP képviselői nem is mentek el az ülésre. Mi helyettük is figyeltük a történéseket, hogy megfejthessük, mi a negyedik Orbán-kormány terve a következő évekre.