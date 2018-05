Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c2138c5-9dfb-46f8-afc8-2a3fbcf40d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán végre hivatalosan is bemutatkozott a HTC legújabb csúcsmobilja, a HTC U12+, amely a mindig megbízható mérési eredményeiről híres DxOLabs tesztje szerint a második legjobb kamerával szerelt mobil lett.","shortLead":"Szerdán végre hivatalosan is bemutatkozott a HTC legújabb csúcsmobilja, a HTC U12+, amely a mindig megbízható mérési...","id":"20180524_htc_u12_plus_specifikacio_ara_androidos_csucsmobil_milyen_kameraja_van_a_htc_u12_plusnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c2138c5-9dfb-46f8-afc8-2a3fbcf40d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f6c0fe-94c1-40c1-96c5-fb18de75408a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_htc_u12_plus_specifikacio_ara_androidos_csucsmobil_milyen_kameraja_van_a_htc_u12_plusnak","timestamp":"2018. május. 24. 11:03","title":"Itt a HTC új csúcsmobilja: váratlanul jó kamera van benne, gomb viszont egyáltalán nincs rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit is jelent tulajdonképpen? Hogyan működik a rendszer? Veszélyes, ha az üzletfelünk csak egy stróman a cégben? Fontos, hogy tudjuk ki a tényleges tulajdonos? Ezekre a kérdésekre adunk választ a cikkben. ","shortLead":"A „stróman” szinte mindennapos kifejezéssé vált Magyarországon, egyre gyakrabban találkozunk ezzel a fogalommal. De mit...","id":"bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c6ec7c4-d0c2-48c1-828b-1612b7e2806f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e465c5-3f73-4f1a-9f70-260b5bc50842","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180525_Hogyan_mukodik_a_stromanrendszer","timestamp":"2018. május. 25. 13:35","title":"Hogyan működik a strómanrendszer?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig három embert gyilkoltak meg a hisztérikus közhangulat következtében India Telangána nevű államában. ","shortLead":"Eddig három embert gyilkoltak meg a hisztérikus közhangulat következtében India Telangána nevű államában. ","id":"20180525_Meg_hogy_az_alhirek_nem_veszelyesek_embert_oltek_a_felhergelt_falulakok_mert_azt_hittek_gyerekrablokkal_van_dolguk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f0347a-a0af-4523-9c30-48e085c43fda","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Meg_hogy_az_alhirek_nem_veszelyesek_embert_oltek_a_felhergelt_falulakok_mert_azt_hittek_gyerekrablokkal_van_dolguk","timestamp":"2018. május. 25. 12:01","title":"Még hogy az álhírek nem veszélyesek: embert öltek a felhergelt falulakók, mert azt hitték, gyerekrablókkal van dolguk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve némi kézügyességre és gyakorlatra.","shortLead":"Ehhez a mutatványhoz csak egy stabilan álló markolóra és néhány jobb sorsra érdemes személyautóra van szükség. Illetve...","id":"20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa468d7d-645b-4273-9cb2-b74095908ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8b4aa5-62db-4ad5-bac4-d28ada2ce143","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_a_nap_videoja_markologep_szemelyauto_fso_polonez_lengyel_auto_caterpillar_cat","timestamp":"2018. május. 25. 06:41","title":"A nap videója: Ilyen könnyedséggel játszadozik egy markológép személyautókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fb19c1-4527-4d2d-9707-5d338de6bca1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Lehet, hogy a Tesla csak egy rövid fejezet lesz az amerikai autógyártás történetében.","shortLead":"Lehet, hogy a Tesla csak egy rövid fejezet lesz az amerikai autógyártás történetében.","id":"20180524_Soros_Gyorgy_is_beszallt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fb19c1-4527-4d2d-9707-5d338de6bca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ee645f-20df-42e7-ac8a-53f826e2db74","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Soros_Gyorgy_is_beszallt","timestamp":"2018. május. 24. 15:15","title":"Soros György is beszállt, de lesz-e belőle megmentő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","shortLead":"Ezúttal a Kúria kaszálta el a Toroczkai-féle rendeletet. ","id":"20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff12a674-4c1d-4652-95bc-89bf9defa849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5128e2d-547c-4f84-bfba-fc3242e6fef2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Masodszor_is_megbukott_az_asotthalmi_nikabtilalom","timestamp":"2018. május. 24. 20:15","title":"Másodszor is megbukott az ásotthalmi nikábtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült megindokolni, miért kell és lehet intézményi sűrűségben beépíteni a világ első közparkját.","shortLead":"Baán László hosszú interjút adott a Klubrádiónak a Liget Projektről, a Ligetvédők szerint most sem sikerült...","id":"20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3526b6a-35ef-43bb-949b-12585a8f7bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf4b43f-0030-48be-8a44-3c89832189dd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Tetelesen_cafoljak_a_Ligetvedok_a_projektert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2018. május. 25. 12:38","title":"Tételesen cáfolják a Ligetvédők a projektért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő, a kellemetlenkedéssel nagyobb anyagi és erkölcsi kárt okoznak, mint a tolvajok.","shortLead":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő...","id":"20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139a6c9-0f1f-4093-a4d1-89d044450daf","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","timestamp":"2018. május. 24. 11:49","title":"Színésznek amatőrök, tolvajnak profik, mit lehet tenni a szállodai besurranók ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]