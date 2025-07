Akkor tagadták, most kiderült: egy harmadik gyárat is tervezett Göd mellé a Samsung

Hatalmas akkugyárat akart építeni a Samsung a Göd melletti Csomád közigazgatási területén 2022–2023 között – írj a a Telex meg nem nevezett forrásokra, egy fotóra és kiszivárgott térképvázlatokra hivatkozva. A lap szerint egy több mint 97 és egy több mint 162 hektáros területet nézett ki nekik az ilyen projekteket koordináló Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), de a tervből végül semmi nem lett.

A lap szerint a hozzájuk került dokumentumokból kiderül, hogy a Samsung vezetése „nagyon pozitív visszajelzést” kapott a kormánytól a tervezett nagyberuházásra, amivel a Gödön található két gyáruk után (borítóképünkön) egy harmadikat is felhúztak volna, de ahhoz az államnak kellett volna kiépítenie ott az infrastruktúrát.

A Telex az említett 2023-as fotón azonosítani tudta az egyik felajánlott – a cég jelenlegi gyárától pár kilométerre lévő – helyszínt és a Samsung több vezető munkatársát is, akikről akkor készült a felvétel, amikor épp bejárták a területet.

A lap emlékeztet: amikor a most kiszivárgott tervek készültek, a Samsung még csak a második gyáregységét építette a jelenlegi gödi területén, és mind a cég, mind a kormányzati illetékesek tagadták a harmadik gyárról szóló, már akkor is terjedő információkat. A harmadik gyár ügyére egy 2023. januári közmeghallgatáson is rákérdeztek a helyiek, de gyártó képviselői tagadták, tavaly pedig az Elec akkuipari szaklap írt arról, hogy a Samsung akar harmadik nagy gyárat Magyarországon, de a Külügyminisztérium és a cég is tagadta.

A Samsung SDI akkor Kammerer Zoltán gödi polgármester érdeklődésére úgy fogalmazott: „Nincs, és soha nem is volt olyan terv, hogy a cég a jelenlegi területén kívül építsen bármit a városban”, igaz, a most kiszivárgott anyagok szerint nem is Gödről, hanem Csomádról volt szó, amelynek a polgármestere a lapnak azt mondta, őt nem keresték meg ezekkel a tervekkel.

A Telex emlékeztet, hogy a letagadott tervek idején még úgy nézett ki, hogy a dél-koreai akkugyártónak sikerült egy sor autógyárral megállapodnia, de a céget – a többi dél-koreai gyártóval együtt – érzékenyen érintette az autóipari válság, és az, hogy elkezdtek visszaszorulni a világpiacon a kínai akkugyártókkal szemben. Tavaly pocsék éve is volt.