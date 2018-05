A demokrácia ünnepe lesz, ha felköltözik a budai Várba a kormány, mondta Kövér László, és erre Gulyás Gergely szerint hamarosan sor is kerül. Megnéztük, hol tartanak ma a fejlesztések: Orbán Miniszterelnöksége el tud készülni 2018-ban, de a többinél még egy kapavágás sem történt. Tanulság? Több is van. Például aki túlságosan kíváncsi Orbán új irodájára, rendőrök között találja magát.

Egy éven belül a budai Várba költözik a kormány, azaz a Miniszterelnökség és az NGM, valamint a Belügyminisztérium, jelentette be Gulyás Gergely élete első Kormányinfóján. És Kövér László házelnök is úgy látta, a demokrácia nagy ünnepe lesz a kormány Várba költözése, mert az, hogy most a Parlamenttől nem válik el a kormány hely tekintetében, nem jó, a végrehajtó és a törvényhozó ágnak szét kell válnia a fizikai térben is. És hova máshova költözhetne a kormány, mint fel a Várba, tehető fel a kérdés.

A minisztériumok Várba költöztetése régóta téma, 2015 végétől szó van róla, hogy néhány minisztérium Budára települ, köztük Orbán Viktor és a Miniszterelnökség. Elmentünk a Várba, hogy megnézzük, hogyan állnak ma a fejlesztések.

Az Unesco jóváhagyásával épülő terasszal a Karmelita-kolostorba költöző Miniszterelnökség áll a legjobban, és ahogy a hvg.hu munkatársai maguk is megbizonyosodtak róla, ide 2018-ban valóban beköltözhet Orbán, és megkezdheti munkáját a maga egymilliárdos irodájában.

© HVG

Érdekesség, hogy az a Zoboki Építésziroda végzi a munkálatokat, amelynek vezetője, Zoboki Gábor építész maga is a budai Vár jövőjével kapcsolatos terveket és ötleteket gyűjtő, majd súlytalansága miatt tagokat vesztő Hauszmann Bizottság tagja.

Az is érdekes, hogy 2015-ben Zoboki még teljesen máshogy képzelte a Vár rekonstrukciójának egyes elemeit: a Magyar Nemzetnek még azt nyilatkozta, "a Várat vissza kell adni a gyalogosoknak, az autóforgalmat okos tervezéssel – de nem a Várhegy gyomrába építendő parkolókkal – meg kell szüntetni". Márpedig a Várba négy mélygarázs is épül-épült, épp a minisztériumi forgalomra gondolva, mert az forgalomnövekedést generál, és nem mellesleg, szembemegy a trendekkel, amely megpróbálja kivezetni a Vár polgárvárosi részéből a forgalmat. Most pedig Zoboki azt a Miniszterelnökséget építi, amely által megnő a forgalom a Várban.

Megpróbáltunk a kerítések mögé is belesni, de ez nem nyerte el a biztonságiak tetszését: ahogy a réseken nézelődtünk, rendőrök érkeztek a helyszínre, és igazoltatni kezdték a hvg.hu újságíróját és fotósát. Kérdésünkre, hogy miért, az volt a válasz, hogy egyrészt gyanúsan viselkedtünk, másrészt az építési terület zárt terület, nem szabad belesni. Egyfelől nincs semmi kiírva, nem utal semmi arra, hogy ez tilos lenne. Közterületen fényképezni nem tilos, kínosan ügyeltünk, hogy ne tévedjünk a Sándor-palota fennhatósága alá tartozó területre. Másrészt mit is láthatunk bent? Hogy keverik a maltert a kőművesek? Mert ezt láttuk ott.

© Túry Gergely

Az egyik rendőr alapból azzal állt elő, hogy töröljük az elkészített fényképet, ennek jogalapját sem tudta azonban előadni, azt ismételgette, hogy ez egy lezárt terület. Ez végül fotósunk hajthatatlanságának köszönhetően elmaradt. Az igazoltatás gond nélkül lezajlott, utunkra engedtek, de úgy véljük, a hatalom kicsit túltolta a paranoiát. Így aztán fotókon is be tudjuk mutatni, hogy áll a Karmelita-kolostor: jól, bár az építkezésen kirakott információs tábla nem vall a befejezés időpontjáról, itt tarthatónak tűnik a 2018-as befejezés.

© Túry Gergely

Szinte semmi nem történt a Szentháromság tér 6. alatt, ahova az NGM igyekszik. Igaz, nemrég még az is téma volt, visszaépítsék-e az egykori Pénzügyminisztérium épületének a második világháború idején elpusztult legfelső traktusát, mert ez például nagyon nincs ínyére a Budapesti Városvédő Egyesületnek. A rekonstrukcióra 24 milliárd forintot tett félre a kormány még 2016-ban, ennyiből fel lehetne újítani a teljes Nagykörutat – de 2018 februárjában már 35-38 milliárdnál tart a büdzsé. Ma annyi látszik ebből, hogy az épületet lezárták, az oldalsó részekben működő éttermeket kipaterolták, a Szentháromság téri főbejáratnál kordonokat helyzetek el, és felszedték a járda egy szakaszát. De az építkezésnek nincs nyoma. Ha lenne is, a projekt időtartamát a kormány 2018 elején két és fél évre becsülte – nehéz ebből idei költözést jósolni.

Szentháromság tér, az NGM leendő helye © Túry Gergely

A Belügyminisztérium is felköltözik a Széchenyi térről. Eredetileg csak az Országház utca 28-32. és Úri utca 49-51. által közrefogott tömbbe költözött volna, de itt közbeszólt többek közt a Postamúzeum ügye, itt van a világon az utolsó működő rotary 7a1 telefonközpont, amit nem lehet kiköltöztetni, mozgatni, mert tönkremennek a forrasztások. Ezt egy idő után a kormány is belátta, így a BM megkapta a Nándor utca 5-7. alatti modern épületet is. Ezek mind be vannak zárva, munkálatoknak se híre, se hamva. Amit az sem segít, hogy 2017 szeptemberében egy tervezési és költöztetési meghívásos tender érvénytelen lett. De már így is elment 800 millió forint a költözésre.

Országház utca 28-32. A Belügyminisztérium tervezett helyei © Túry Gergely

És ha már a milliárdokról beszélünk: 2016 áprilisában L. Simon László, a Vár rekonstrukciójáért felelős államtitkár még kacsának nevezte, hogy 200 milliárdba kerüljön a Vár rekonstrukciója. Most már 360 milliárdnál tart a végösszeg, ha az MNB-s költözéseket is beleszámoljuk a Magyar Narancs 2017-es cikkének számításai szerint. Tanulság? A milliárdok nőnek, L. Simon pedig sehol nincs már.