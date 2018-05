Végleg eldőlt, többé nem kell kikockázni a tüntetésekről készült felvételeken és tudósításokban szereplő rendőrök arcát a Kúria szerdai döntése értelmében – írja az Index.

Az ügy 2011-re nyúlik vissza, mikor a portál által közölt tudósításban szándékosan nem kockázták ki a rendőrök arcát, akik emiatt bírósághoz fordultak. A Kúria szerdán azonban elutasította a rendőrök keresetét, és az Indexnek adott igazat.

Az éveken át tartó jogi vita többször is megjárta az egyes illetékes bírósági fórumokat, sőt az Alkotmánybíróság is kétszer foglalkozott a kérdéssel. Ugyanis a rendes bíróságok és az Ab alapvetően máshogy látta a kérdést, emlékeztet a portál.

A szóbeli indokolásában a bíró azt mondta, a jogbiztonság elve alapvetően befolyásolta a mostani döntést. A Kúria ugyanis véget akart vetni ennek a "pingpongozásnak" a rendesbíróságok és az Alkotmánybíróság között. Baka András kiemelte ugyanakkor, hogy bár egyet lehet érteni az Ab sajtószabadság-párti álláspontjával, a hatályos szabályozás viszont nem engedi meg ezt a tág értelmezést. Vagyis az Alkotmánybíróság lényegében egy új kivételt kreált, ahol a sajtószabadság elvét előnyben kell részesíteni a képmás jogával szemben – írja cikkében a lap.

A hvg.hu-nak is volt hasonló ügye, portálunk pedig ugyancsak győzött az Ab-n. Azért fordultunk a testülethez, mert korábbi bírósági ítéletekben az intézkedő rendőrök arcképének bemutatása miatt lapunkat is megbüntették. A legfőbb bírói testület végül mindkét médium, az ATV és a hvg.hu esetében is kimondta, hogy az őket büntető bírói ítéletek alkotmányellenesek, ezért azokat meg kell semmisíteni.