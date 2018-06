Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"768e8c34-cbac-4022-ada4-157226aa0a17","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Engem elnök úrnak, vagy uramnak szólítasz\" – mondta Macron a fiúnak, aki leckét kapott nem csak udvariasságból, de életvezetésből is. ","shortLead":"\"Engem elnök úrnak, vagy uramnak szólítasz\" – mondta Macron a fiúnak, aki leckét kapott nem csak udvariasságból, de...","id":"20180619_Macron_kiosztotta_az_ot_letegezo_gimnazistat__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768e8c34-cbac-4022-ada4-157226aa0a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5f8d31-b836-49c1-95d6-46f4b141784a","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Macron_kiosztotta_az_ot_letegezo_gimnazistat__video","timestamp":"2018. június. 19. 14:07","title":"Macron kiosztotta az őt letegező középiskolást – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal – így foglalhatóak össze az orosz hadseregben rendszeresített Uran-9 típusú távirányítású harckocsijával szerzett szíriai tapasztalatok.","shortLead":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal –...","id":"20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6efcb-6464-4d5b-add7-71d3dd193b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","timestamp":"2018. június. 19. 15:23","title":"Rosszul sikerült az orosz távirányítású tank szíriai bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele lehet alkudni az árba. A legtöbbet a családi házaknál lehet alkudni, a legingoványosabb terepnek pedig a régi építésű lakások számítanak; itt csak akkor van esély érdemben faragni az árból, ha a hirdetésben szereplő összeg elszakadt a realitásoktól. ","shortLead":"Az új építésűek esetében gyakorlatilag fix árról beszélhetünk, már az is nagy teljesítménynek számít, ha a klímát bele...","id":"20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de53a6d0-897f-48ca-ab1d-05d0bbaf098e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c442fda-45bd-4c72-ba5e-d515f9773ddb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180619_Hiaba_mondanak_be_a_vevok_20_szazalekot_nincs_alku_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 19. 09:38","title":"Hiába mondanak be a vevők 20 százalékot, nincs alku az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de a képviselő-testületen végül nem ment át a javaslat. ","shortLead":"Két egyesület kért használaton kívüli önkormányzati lakásokat, hogy azokat felújítsa és hajléktalanoknak adja ki, de...","id":"20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e124972-caf5-46ca-8231-ffd774be8520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4a253a-ba9f-4b7c-b593-6e7cfc5d21ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Az_MSZP_es_a_Fidesz_kozosen_gancsolta_el_a_hajlektalanokat_segito_javaslatot_Zugloban","timestamp":"2018. június. 20. 11:02","title":"Az MSZP és a Fidesz közösen gáncsolta el a hajléktalanokat segítő javaslatot Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","shortLead":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","id":"20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ec5a63-a044-45d3-994f-11acf6b46989","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","timestamp":"2018. június. 19. 10:55","title":"Kiszállt az igazságügyminiszter a nevét viselő ügyvédi irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval együtt hogyan gyorsul a szerkezet.","shortLead":"A Los Angeles alatt megépült tesztpályára Elon Musk már egy Tesla Model X-et is leküldött, hogy megnézzék, autóval...","id":"20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db2b9aff-77e9-45d0-8f36-65ca6e6de849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112833f7-dc69-4fef-b470-06fa4a76b5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_elon_muskthe_boring_company_tesla_model_x_kozlekedes","timestamp":"2018. június. 19. 10:31","title":"Betettek egy Tesla Model X-et Elon Musk alagútjába, így megy a kocsi a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","shortLead":"Első fokon tíz év nyolc hónap fegyházbüntetésre ítélték a budapesti férfit, aki négy éve egy kislányt is megerőszakolt.","id":"20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57915adc-903d-4944-8381-bd50598e06dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2c966c-7fa2-4e81-ab90-d3469fb7e15f","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_83_ezer_gyerekpornofotot_orizgetett_10_ev_fegyhazat_kapott_erte","timestamp":"2018. június. 19. 10:54","title":"83 ezer gyerekpornófotót őrizgetett, 10 év fegyházat kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az \"Egy tál meleg leves\" címet viselő munka 1873 körül készülhetett a szegedi Móra Ferenc Múzeum szerint.","shortLead":"Az \"Egy tál meleg leves\" címet viselő munka 1873 körül készülhetett a szegedi Móra Ferenc Múzeum szerint.","id":"20180620_Soha_nem_latott_Munkacsyfestmenyt_keszulnek_bemutatni_Szegeden","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36626b52-e25f-4609-9933-38802e2aa19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ceb3545-cb93-4e9d-a63f-9855119debf2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Soha_nem_latott_Munkacsyfestmenyt_keszulnek_bemutatni_Szegeden","timestamp":"2018. június. 20. 15:53","title":"Soha nem látott Munkácsy-festményt készülnek bemutatni Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]