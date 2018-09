Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni. Mutatjuk a hét híreit.","shortLead":"A rendőrök több rejtett eszközzel mérnének az utakon, és van egy magyar út, ahol csak egyetlen autóval szabad megállni...","id":"20180909_top_autos_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25f6f7-ccbf-4cd1-9a77-c6ee2b1bec8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_top_autos_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:31","title":"Tolatóradar: Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd","c_author":"Ascher Irma","category":"kultura","description":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni akaró szomáliai menekült fiatalra akadt a rendező – különös történetüket egy-egy dokumentumfilmben örökítette meg.","shortLead":"Bhután egyik apró falvában egy nemi identitását kereső focistalányra, míg a fóti gyermekotthonban egy beilleszkedni...","id":"201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45ca4ba0-031b-471d-9480-42c0c14679fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a81f70f-52ef-4876-9f3a-d3ee7c825523","keywords":null,"link":"/kultura/201836__zurbo_dorottya__kettos_identitasrol_kulturalis_kodokrol__vilagok_kozt","timestamp":"2018. szeptember. 09. 16:00","title":"Kafiya elmondja az elmondhatatlant, hogy menekültként milyen az élete Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton díszvendégeként a Volt egyszer egy vadnyugat felújított változatának a vetítésére a lányával érkező Claudia Cardinale inkább kelti vagány divattervező, mint díva benyomását. Áprilisban töltötte be a nyolcvanat. Pályakezdő olasz filmesekkel forgat, színpadon játszik, az UNESCO női jogokért felelős nagykövete.","shortLead":"Vadmacska smink, művészien kócos frizura, cigarettától érdes hang: a II. Budapesti Klasszikus Film Maraton...","id":"20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4ab263-2551-4ffa-822e-ec86649c64c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f45cadc-bca8-4427-a68c-bb170cae59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Claudia_Cardinale_Mindig_a_szabadsag_partjan_alltam","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:00","title":"Claudia Cardinale: Mindig a szabadság pártján álltam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni a Csendes-óceánban lebegő szemetet. ","shortLead":"Elindították San Franciscóból a 24 éves holland fiatal által tervezett szerkezetet, amely elvileg be fogja gyűjteni...","id":"20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7109ca8e-8c33-4809-9283-2da9cf4e803a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f215b8-4d27-48cf-a5ed-bcaa315fd342","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_Nekialltak_a_Csendesocean_kipucolasanak_igy_mukodik_az_oceantakarito_szerkezet","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:10","title":"Nekiálltak a Csendes-óceán kipucolásának, így működik az óceántakarító szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","shortLead":"Michel Barnier azt mondta, 90 százalékban már megvan a közös álláspont. ","id":"20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f6b2af6-1fd1-44c2-bae1-eb222a24d0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6aa4993-aeb2-406c-84c5-42040be01745","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Az_EU_fotargyaloja_szerint_mar_majdnem_kesz_a_Brexitmegallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 07. 20:21","title":"Az EU főtárgyalója szerint már majdnem kész a Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=857fcf15-d912-4d92-8080-2c46e4b1ec1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744e3095-2bb9-4da5-87ee-cad36ea4d0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180909_szojuz_furas_nemzetkozi_urallomas_lyuk_doom_2_easter_egg_telekom_otthoni_internet_chrome_frissites_belteri_dronok_biztonsagi_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 09. 12:00","title":"Ez történt: a Szojuzt még a Földön megfúrták, a Doom II utolsó rejtélyét megfejtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6081024-33a1-48cc-99de-0c0ae520973e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa75f40a-f953-4d02-a2f9-76329874ab58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Buszmegalloban_allo_not_gazoltak_halalra_Szigetszentmikloson","timestamp":"2018. szeptember. 08. 19:18","title":"Buszmegállóban álló nőt gázoltak halálra Szigetszentmiklóson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]