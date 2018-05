Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","shortLead":"Május elején is homokvihar pusztított India északi részén, akkor több mint 130-an haltak meg.","id":"20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03dee729-a4cd-4270-9b9a-0e31b1e7416c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237ef4cf-abd3-4858-ba69-7eb4c8e83732","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_durva_eso_es_homokvihar_Indiaban_legalabb_41_halott_van","timestamp":"2018. május. 14. 05:42","title":"Durva eső és homokvihar Indiában: legalább 41 halott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon, melynek célja, hogy a Google Térkép naprakész legyen. A Google autói május 16-án indulnak el a magyarországi utakon, hogy a korábban kihagyott régiókról fényképeket gyűjtsenek, valamint, hogy a meglévő helyszínekről készített felvételeket frissítsék.","shortLead":"A Google ma bejelentette, hogy megkezdik a Street View, vagyis az Utcakép funkcióinak frissítését Magyarországon...","id":"20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852fee7e-53d2-49e9-a222-86e51b8e3fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a456d2-1e9b-47bb-94cf-77f2fe33637c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_google_street_view_magyarorszagon_frissites_google_auto_kamera_trekker","timestamp":"2018. május. 14. 11:03","title":"Frissül a Google Street View Magyarországon, mutatjuk a városok listáját, hogy merre megy majd az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","shortLead":"Magyar dokumentumfilmes siker Kanadában.","id":"20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255ced3e-784c-4822-a012-46b409ab2e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54000017-eccd-4c0c-bece-9281d862ff84","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Nem_hagytak_hogy_bezarjak_a_templomukat","timestamp":"2018. május. 14. 12:02","title":"Nem hagyták, hogy bezárják a templomukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Sneider Tamás lett a Jobbik új elnöke, Toroczkai László szoros versenyben kapott ki, érthető a csalódottsága. Dúró Dórával együtt távozott a helyszínről, utóbbiról végül nem szavazhattak.","shortLead":"Sneider Tamás lett a Jobbik új elnöke, Toroczkai László szoros versenyben kapott ki, érthető a csalódottsága. Dúró...","id":"20180512_Toroczkai_belengette_kilepest_a_Jobbikbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37a648e-ee45-4dc9-89e3-51ad0caccb53","keywords":null,"link":"/itthon/20180512_Toroczkai_belengette_kilepest_a_Jobbikbol","timestamp":"2018. május. 12. 16:23","title":"Toroczkai belengette kilépést a Jobbikból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","shortLead":"Műszaki hiba miatt 30-40 percet késnek az észak-balatoni vonatok szombaton este.","id":"20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84d0fbb4-3814-440e-8241-ef6fccceb3c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68692718-8963-4207-b524-0098ff3d3e7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180512_Ma_nem_fog_idoben_hazaerni_a_Balatonrol","timestamp":"2018. május. 12. 20:16","title":"Ma nem fog időben hazaérni a Balatonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]