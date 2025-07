Retró pótlóbuszokat vetett be a MÁV a vonatok helyett

„A Közlekedési Múzeum Lázár álmai szerint eljutott vidékre, a klímás pótlóbuszok helyett a nosztalgia Ikarusok álltak helyt a hétvégén, nem is csak egyszer” – így számolt be Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője arról, hogy vasárnap több esetben is retró pótlóbuszok szállították az utasokat vonatok helyett.

A politikus beszámolója szerint nosztalgiajáratot vetett be a MÁV a Szombathelyről Budapestre tartó Kék Hullám InterCity mentesítésére, erről a volt közlekedési államtitkár azt írta, „legalább van rajta függöny, és kétségtelenül egy gyönyörű darab”. Az Ikarus 256-os Tapolca és Balatonfüred között szállította az utasokat – számolt be a Magyar Közlekedési Klub. „Lehet persze mondani, hogy hát de milyen rugalmasan megoldotta a feladatot a MÁV, dehát a plakátokon harsogott ígéret mégiscsak klímás pótlóbuszokról, meg klímagaranciáról szólt, nem arról, hogy előtúrunk mindent, aminek kereke van” – tették hozzá.

Vitézy Dávid A képen a Kék Hullám InterCity-t pótló “retró mentesítőbusz” – klímás pótlóbusznak picit erős, de legalább van rajta függöny, és kétségtelenül egy gyönyörű darab. Végülis: ez Magyarország, itt…

Nem ez volt az egyetlen retróbusz, ami megfordult vasárnap Tapolcán, a Fenyves expresszvonat helyett ugyanis Keszthelyről egy Faros busszal utazhattak az észak-balatoni városba tartók – írta Vitézy.