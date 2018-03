Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és követésére alkalmas felületét a Facebook. ","shortLead":"A hírek szerint már nyáron elindíthatja Watch szolgáltatásán belüli, kifejezetten híradós anyagok publikálására és...","id":"20180315_facebook_watch_video_hirado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=802fba60-12cc-4c21-9888-27c29c2aa6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33598e5a-6c95-45e2-9069-4aa0b7eedddb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_facebook_watch_video_hirado","timestamp":"2018. március. 15. 19:03","title":"Új menüpont érkezik a Facebookra: minihíradók lesznek benne, jönnek a háromperces tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","shortLead":"A Filmarchívum több 1848-as témájú filmet tesz szabadon hozzáférhetővé.","id":"20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d319571-d8f9-418c-a82c-dbded7ba3d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1b37804-2bce-460b-aab9-57c47f7ff4ab","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Szabadon_nezheto_filmekkel_is_unnepelheti_a_szabadsagot_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. március. 15. 09:39","title":"Szabadon nézhető filmekkel is ünnepelheti a szabadságot a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star Wars-relikviái mellett hatalmas művészeti gyűjteménye is helyet kap. ","shortLead":"Megkezdődtek az építési munkálatai George Lucas egymilliárd dolláros Los Angeles-i múzeumának, amelyben a filmguru Star...","id":"20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe894024-75ee-429c-a1f1-de74b1b8ca86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c1e19d-c1a4-4959-ab90-e070fe912120","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_George_Lucas_eszmeletlen_penzbol_epit_maganak_muzeumot","timestamp":"2018. március. 15. 18:12","title":"George Lucas eszméletlen pénzből épít magának múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak valószínűleg csak egy részét tudják megmenteni, és egyelőre ez sem biztos. ","shortLead":"Az 1957-ben alapított Toys R Us tavaly szeptemberben csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, de a hálózatnak...","id":"20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c5d858e-94ce-4941-a7f0-2ccc16aa5a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147aed76-944e-43c8-946c-a1b335436f77","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_itt_a_vege_bedobta_a_torolkozot_a_jatekboltok_kiralya","timestamp":"2018. március. 15. 20:34","title":"Itt a vége, bedobta a törölközőt a játékboltok királya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cfee677-4ef6-4a32-b04e-33626de40990","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zavargások során kukákat gyújtottak fel, majd elbarikádozták magukat. 16 rendőr és négy civil sérült meg, de csak könnyebben.","shortLead":"A zavargások során kukákat gyújtottak fel, majd elbarikádozták magukat. 16 rendőr és négy civil sérült meg, de csak...","id":"20180316_Rendorokkel_csaptak_ossze_az_utcai_arusok_Madridban_mert_meghalt_egy_tarsuk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cfee677-4ef6-4a32-b04e-33626de40990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f825b22a-492f-451f-a017-99a37c0901ad","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Rendorokkel_csaptak_ossze_az_utcai_arusok_Madridban_mert_meghalt_egy_tarsuk","timestamp":"2018. március. 16. 09:32","title":"Rendőrökkel csaptak össze az utcai árusok Madridban, mert meghalt egy társuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524c7d1-9727-4292-8f6a-63bb33522c12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi mindent nem csinálnak ezek a Soros-ösztöndíjasok?","shortLead":"Mi mindent nem csinálnak ezek a Soros-ösztöndíjasok?","id":"20180315_Nezegessen_fotokat_ahogy_a_fiatal_Orban_Viktor_SZDSZes_zaszlok_mellett_tuntet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2524c7d1-9727-4292-8f6a-63bb33522c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c049d40c-3e40-4244-a133-bb9c23f2e6e4","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Nezegessen_fotokat_ahogy_a_fiatal_Orban_Viktor_SZDSZes_zaszlok_mellett_tuntet","timestamp":"2018. március. 15. 15:57","title":"Nézegessen fotókat, ahogy a fiatal Orbán Viktor SZDSZ-es zászlók mellett tüntet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság a Szabadságjogokért nevű jogvédő szervezet szerint az intézményben valószínűleg súlyosan megsértették a beteg fiú jogait. A kórház nem válaszolt az RTL Híradó kérdéseire. ","shortLead":"Az édesanya azt állította: nem engedték neki, hogy este a gyerekével maradjon a kórházban. A Társaság...","id":"20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d227045b-f26a-4ae7-a10e-301375c28f1d","keywords":null,"link":"/elet/20180316_edesanyja_szerint_napokra_kikotoztek_egy_autista_fiut_a_kaposvari_korhazban","timestamp":"2018. március. 16. 20:27","title":"Édesanyja szerint napokra kikötöztek egy autista fiút a kaposvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]