Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem a százezres tömegeket vonzó Szigetet, hanem a Budai-hegység mélyén meghúzódó Kolorádó fesztivált reklámozza olvasóinak a lap. ","shortLead":"Nem a százezres tömegeket vonzó Szigetet, hanem a Budai-hegység mélyén meghúzódó Kolorádó fesztivált reklámozza...","id":"20180406_Magyar_zenei_fesztivalt_ajanl_olvasoinak_a_Guardian","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9f833f-907c-4dbe-b99a-311391118e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c569e9-02c6-4d3e-a797-411aec21ae51","keywords":null,"link":"/kultura/20180406_Magyar_zenei_fesztivalt_ajanl_olvasoinak_a_Guardian","timestamp":"2018. április. 06. 16:20","title":"Magyar zenei fesztivált ajánl olvasóinak a Guardian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","shortLead":"A jelek szerint sokan akadnak olyanok, akiknek nyitható tetejű terepjáróra fáj a foguk.","id":"20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d433043c-9da6-4429-99a4-f33233bc7196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89fdee3-51a0-486e-bacb-a721abe53427","keywords":null,"link":"/cegauto/20180405_nem_viccel_a_volkswagen_lecsapja_a_terepjaroja_tetejet","timestamp":"2018. április. 05. 09:21","title":"Nem viccel a Volkswagen, lecsapja trendi terepjárója tetejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b9dad-05d6-4565-9696-e13d114b0484","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Gyakorlatilag havonta emelkednek az online reklámköltségek, hatástalanok a hírlevelek, és egyre nehezebb a piacra lépés is.","shortLead":"Gyakorlatilag havonta emelkednek az online reklámköltségek, hatástalanok a hírlevelek, és egyre nehezebb a piacra lépés...","id":"20180406_Drasztikusan_nonek_az_online_reklamkoltsegek_a_vevok_fizetik_meg_a_webaruhazakban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=415b9dad-05d6-4565-9696-e13d114b0484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953604a6-a738-4f2d-bbc4-c8035ef17029","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180406_Drasztikusan_nonek_az_online_reklamkoltsegek_a_vevok_fizetik_meg_a_webaruhazakban","timestamp":"2018. április. 06. 11:28","title":"Válságba sodorták a reklámköltségek a webáruházakat, a vevők járnak a legrosszabbul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","shortLead":"Persze csak bizonyos szolgáltatások lesznek elérhetőek ebben az időszakban, hogy ezzel is segítsék a szavazókat.","id":"20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d488120-76c3-4cdd-984d-194728e889bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180406_extra_ugyeletet_tartanak_hetvgen_a_kormanyablakok","timestamp":"2018. április. 06. 11:14","title":"Extra ügyeletet tartanak hétvégén a kormányablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júniusban már cserélik a cégért.","shortLead":"Júniusban már cserélik a cégért.","id":"20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc95d6ba-4807-4c82-aa27-90faba3d64e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671b7c07-b3eb-489a-b49c-da7ffb55a53c","keywords":null,"link":"/kkv/20180406_Nevet_valt_az_FHB_kitalalja_mi_lesz","timestamp":"2018. április. 06. 13:26","title":"Nevet vált az FHB, kitalálja, mi lesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","shortLead":"A műveletnek négy tűzoltó és két kutya is áldozatul esett.","id":"20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00d622ee-8e13-48e5-afa0-e2f6d85a8899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d24c1d-f70c-439b-ae0a-5adc35fb30e7","keywords":null,"link":"/elet/20180406_Csak_a_halak_akvariumat_tisztitotta_ki_de_kozben_megmergezte_a_csaladjat","timestamp":"2018. április. 06. 13:52","title":"Csak a halak akváriumát tisztította ki, de közben megmérgezte a családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","shortLead":"Nyolc kategóriában díjazták a magyar borvilág kiválóságait a ma átadott VinCE Awards-díjjal.","id":"20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebe30341-3a43-4dcc-9225-e337bc5c871f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1202f87-e50c-4565-8fd5-a87a832575df","keywords":null,"link":"/kkv/20180405_Kiderult_hova_erdemes_borozgatni_menni","timestamp":"2018. április. 05. 12:00","title":"Kiderült, hova érdemes borozgatni menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","shortLead":"A hajdúnánási rendőrök őrizetbe vették a férfit.","id":"20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e2fb3e7-c258-41a6-a094-9ccc5e57db91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef114c07-5d0b-4e97-a920-1884391a41b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180405_megszurta_a_kutyajat_aztan_kidobta_az_erkelyrol","timestamp":"2018. április. 05. 10:02","title":"Megszúrta a kutyáját, aztán kidobta az erkélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]