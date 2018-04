Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők gyógyulását vagy életkilátásainak javítását segíthetnék. A WHO előrejelzése szerint 2030-ra minden negyedik magyar érintett lesz valamilyen daganatos megbetegedésben.","shortLead":"Számítások szerint ezek a várólistás készítmények több ezer magyar ember, közöttük onkológiai, valamint szív- és...","id":"20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19079ba6-0b2b-4823-a336-eb49f086b377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec171be-3877-4331-8641-ad63a462c1de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Tovabb_csuszik_a_mintegy_70_innovativ_gyogyszer_es_terapia_tbtamogatasa","timestamp":"2018. április. 23. 10:58","title":"Tovább csúszik a mintegy 70 innovatív gyógyszer és terápia tb-támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a853041e-ef52-40fc-8131-dbf14a68af08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 35 millió forintnak megfelelő összeget fizetett egy gyűjtő a több mint száz éve tengersírban nyugvó Titanicon felszolgált legelső ételsor menüjéért. Ez az egyetlen, sértetlenül fennmaradt étlap.","shortLead":"Több mint 35 millió forintnak megfelelő összeget fizetett egy gyűjtő a több mint száz éve tengersírban nyugvó Titanicon...","id":"20180422_35_millio_a_Titanivmenuert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a853041e-ef52-40fc-8131-dbf14a68af08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6b7d00-3c67-4eb7-9d67-21346156ca2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_35_millio_a_Titanivmenuert","timestamp":"2018. április. 22. 14:39","title":"35 millió a Titanic-menüért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ddc2415-0f47-41ac-b07f-f786b399e7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea74924-3127-4950-b9b3-4cde2c31e2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Szanyi_nem_akar_primadonnat_a_part_elere_beszallhat_az_elnoksegert","timestamp":"2018. április. 21. 16:56","title":"Szanyi nem akar primadonnát a párt élére, indulhat az elnökségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén az egyetemistákból és startupok munkatársaiból verbuvált csapatok. Az energiavállalat több ötlet megvalósíthatóságát kezdi vizsgálni a közeljövőben.","shortLead":"Újszerű ötleteket hoztak az E.ON Vigyázz a madárra! című 24 órás madárvédelmi innovációs ötletversenyén...","id":"20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=932d0b20-a5b9-4cde-923e-95c1ea1f2d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348ccffa-4136-4a40-9b10-42ddea9d5850","keywords":null,"link":"/tudomany/20180423_eon_vigyazz_a_madarra_madarvedelem_otletek","timestamp":"2018. április. 23. 11:03","title":"Gumiból készült pulikutyával és intelligens gyűrűvel védenék a madarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf","c_author":"Bedő Iván","category":"kultura","description":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon. Szóval egy színdarabban a terroristának is meglehet a maga igaza – anélkül, hogy a való életben helyeselném a tettét. Így indul munkatársunk és Daniel Kehlmann német író beszélgetése. Aztán demokráciákon és háborúkon át eljutottak egészen az álhírekig.","shortLead":"Természetesen nem. Bombát elhelyezni semmiképp sem lehet helyes. De a dráma lényege, hogy valódi konfliktusról szóljon...","id":"20180421_daniel_kehlmann_interju","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb5551e-ad06-4254-9262-f29e498916bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fda615-4abe-4164-ad24-e8f490e25f3f","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_daniel_kehlmann_interju","timestamp":"2018. április. 21. 14:00","title":"\"Kehlmann úr, létezik jó terrorista?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","shortLead":"A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők.","id":"20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab14350a-7f48-4991-9a0b-f4547f2642c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9a58f8-e97f-4cbc-b7b6-dcf806825f48","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Napi_ezer_forintot_sem_kolt_etelre_az_atlagos_magyar","timestamp":"2018. április. 21. 16:25","title":"Napi ezer forintot sem költ ételre az átlagos magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak a környéket. ","shortLead":"De ezúttal érthető okok miatt mondott nemet az USA jelenlegi elnöke: így legalább nem lepték el biztonságiak...","id":"20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e693dae-9c95-433c-86c9-748cfb71d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d1b11d-2c70-446e-bbc2-6d6560a9d311","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Trump_nem_ment_el_Barbara_Bush_temetesere_Melaniat_kuldte_maga_helyett","timestamp":"2018. április. 21. 19:28","title":"Trump nem ment el Barbara Bush temetésére, Melaniát küldte maga helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]