Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","shortLead":"A 67 éves asszony gyakran fullad, ezért próbált volna nyitott ablaknál utazni, de egy utas ezt nehezményezte. ","id":"20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00464ab5-1f17-49ef-bb98-aae3ae7b6d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b992c2-561a-4c34-ac3b-6b1754652976","keywords":null,"link":"/itthon/20180830_Okollel_utottek_arcon_egy_nyugdijast_a_pesti_trolin_mert_kinyitotta_az_ablakot","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:27","title":"Ököllel ütöttek arcon egy nyugdíjast a pesti trolin, mert kinyitotta az ablakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber. A funkcionális továbbfejlesztés mellé új külső is jár.","shortLead":"Kétszer gyorsabb üzenetkézbesítési sebességet ígér az androidos és iPhone-os alkalmazását is megújító Viber...","id":"20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db91decd-9be8-4335-a043-67793544b9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180830_viber_uj_verzio_gyorsabb_chateles_nagyobb_chatablak_uzenet_statusza_olvasott_pipa","timestamp":"2018. augusztus. 30. 08:03","title":"Megváltozik a Viber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre keresztelt pisztoly kiötlője. Méghozzá trükkös módon: mivel a rendelkezés arról nem szól, hogy pénzért ne lehetne őket forgalmazni, Cody Wilson e-mailben vagy más módon, például pendrive-on juttatja el azokat a vásárlóknak. Eddig 400-an jelentkeztek. ","shortLead":"A bírósági tiltás ellenére is elérhetővé tette a 3D-s nyomtatással előállítható fegyverek terveit a Liberator névre...","id":"20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=990cab95-58e1-40ba-821d-c81cb4a31081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361c62d7-b7ff-4098-bd2c-eef0dfd41161","keywords":null,"link":"/tudomany/20180829_liberator_cody_wilson_defense_distributed_nyomtathato_fegyver_hazi_keszitesu_fegyver","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:00","title":"Kihasználták a kiskaput, árulni kezdték a nyomtatható fegyverek tervrajzait a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","shortLead":"A Fertőszentmiklós ezzel valószínűleg negatív rekordot döntött.","id":"20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c470207-0b9e-4efa-accd-9267b970a156","keywords":null,"link":"/sport/20180829_Harom_merkozes_alatt_45_golt_kapott_egy_Megye_Ies_focicsapat","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:17","title":"Három mérkőzés alatt 45 gólt kapott egy Megye I-es focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","shortLead":"Zamárdiban, a Strand Fesztiválon csapatták.","id":"20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ab04-0555-4171-bd76-6c5ef45567d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_Dzsudzsak_a_baratjaval_Szijjartoval_szelfizett","timestamp":"2018. augusztus. 29. 13:50","title":"Dzsudzsák a barátjával, Szijjártóval szelfizett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","shortLead":"A Kirgizisztánban zajló sportesemény megnyitójára Orbán Viktor is elmegy.","id":"20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189e15bd-9f29-490d-ba5f-0dec64581ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4d57f4-1d2b-49ce-9042-b5bc8ca43066","keywords":null,"link":"/sport/20180829_magyarok_is_lesznek_a_nomad_vilagjatekokon","timestamp":"2018. augusztus. 29. 16:10","title":"Bothúzás, szkander, sambo: magyarok is lesznek a Nomád Világjátékokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","shortLead":"Árverezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 28 cégben meglévő kisebbségi állami tulajdonon adott túl az árverésen.","id":"20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca9b9c4-13f8-402c-bc4d-9b789899b1f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5d7938-506d-4ded-81ab-91762c609733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Nem_talaltak_befektetot_az_allami_koporsogyarba_a_Magyar_Epitoert_viszont_nagyon_licitaltak","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:47","title":"Nem találtak befektetőt az állami koporsógyárba, a Magyar Építőért viszont nagyon licitáltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","shortLead":"A cél az, hogy a rabok leszokjanak a dohányzásról, ezért füstmentessé teszik az épületeket.","id":"20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff8698f4-75e2-4060-8598-365b850936b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bcc4f8f-3649-4c3f-ab57-d93546dbf3c0","keywords":null,"link":"/elet/20180829_Ingyen_ecigit_kapnak_a_skot_bortonorok_mert_betiltjak_a_dohanyzast_az_intezmenyekben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 20:08","title":"Ingyen e-cigit kapnak a skót börtönőrök, mert betiltják a dohányzást az intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]