Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","shortLead":"A zalaegerszegi rendőrök bűnügyi őrizetbe vettek egy 31 éves bocföldei férfit.","id":"20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15710034-61e8-4ce3-8091-9a355122f42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833c2903-56f4-42af-b06f-7794498483b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lopott_auto_autolopas_jaguar_botfa","timestamp":"2018. augusztus. 31. 14:41","title":"A rendőröknek is feltűnt a botfai Jaguar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. Persze otthon ebből vannak furcsa helyzetek.","shortLead":"A nyílt óceánon muszáj vízhatlannak maradnia a telefonnak. Persze otthon ebből vannak furcsa helyzetek.","id":"20180831_A_kenyai_halaszok_is_vedekezesre_hasznaljak_a_kondomot_de_nem_ugy_ahogy_gondolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=599ffb1c-2bf3-4bb2-b407-07dc0b995227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af94261-9d9a-4231-8cad-410eab1c4a7b","keywords":null,"link":"/elet/20180831_A_kenyai_halaszok_is_vedekezesre_hasznaljak_a_kondomot_de_nem_ugy_ahogy_gondolna","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:31","title":"A kenyai halászok is védekezésre használják az óvszert, de nem úgy, ahogy gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea","c_author":"Zgut Edit","category":"velemeny","description":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes feltartóztatni az autoriter rezsimépítkezést. Bár a jogállamisági viták új politikai mechanizmusokat termeltek ki, eddig egyik sem bizonyul hatékonynak, egy részük pedig vissza is üthet. A megoldás az unió eddig óvatos gyakorlatot követő bíróságának kezében lehet. ","shortLead":"Magyarország és Lengyelország esetében eddig azt láttuk, hogy az Európai Unió csak minimális mértékben volt képes...","id":"20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=771c840a-1510-4b0b-905a-f33243e64cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ebf34f-0464-43c3-b404-f109ae208ce6","keywords":null,"link":"/velemeny/20180831_ki_inditja_be_brusszelt_zgut_lengyelorszag_jogallam","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:05","title":"Ki indítja be Brüsszelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04458bed-80f6-4ca2-a9c4-39afedcf237a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"Kis magyar abszurd, amelyben 40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett szétvernek egy pár éve felújított épületet, hogy az úgy nézzen ki, mint 1905-ben, amikor senkinek se tetszett. Közel egy éve kész kellene lennie, de ha minden jól megy, jövő hónapban már elkezdhetik végre a tervezését – egy milliárdos közbeszerzést átugorva.



","shortLead":"Kis magyar abszurd, amelyben 40 milliárd forintból az építészszakma tiltakozása mellett szétvernek egy pár éve...","id":"20180831_Penzugyminiszterium_Varba_koltozese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04458bed-80f6-4ca2-a9c4-39afedcf237a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e82a8d6-075a-439c-be37-cd7577449869","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Penzugyminiszterium_Varba_koltozese","timestamp":"2018. augusztus. 31. 16:08","title":"Cifra palota: nem vesződik a PM tenderekkel, okosba' tervezteti új, várbeli székhelyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"093a7bf1-1478-4c4a-a3a2-5beb08a31f10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hír Tv előtt forgattak promóvideót az egyik műsorukhoz.","shortLead":"A Hír Tv előtt forgattak promóvideót az egyik műsorukhoz.","id":"20180831_simicska_szankojaval_poenkodik_az_echo_tv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=093a7bf1-1478-4c4a-a3a2-5beb08a31f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9436ce4-b6eb-4baf-a3f5-c7666eb39c28","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_simicska_szankojaval_poenkodik_az_echo_tv","timestamp":"2018. augusztus. 31. 17:18","title":"Simicska szánkójával poénkodik az Echo Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8fb1b7b-f3c6-43f8-bbe1-304302f04f6e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar Idők címmel jelent meg a Bajnoq zenekar bemutatkozó EP-je, amit a hvg.hu-n már meg is hallgathat. Ha a címről valami dühös, NER-ellenes punkos kirohanásra asszociálna, nem jár messze a lényegtől. ","shortLead":"Magyar Idők címmel jelent meg a Bajnoq zenekar bemutatkozó EP-je, amit a hvg.hu-n már meg is hallgathat. Ha a címről...","id":"20180831_Szolt_a_fonok_hogy_kell_neki_a_megye_szerencsere_van_egy_szerelo_hogy_eltegye__albumpremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8fb1b7b-f3c6-43f8-bbe1-304302f04f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487168c8-142f-426c-bc3f-8dc4d7ba8c4b","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Szolt_a_fonok_hogy_kell_neki_a_megye_szerencsere_van_egy_szerelo_hogy_eltegye__albumpremier","timestamp":"2018. augusztus. 31. 12:55","title":"\"Szólt a főnök, hogy kell neki a megye, szerencsére van egy szerelő, hogy eltegye\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc56d80-852f-486b-bb20-6dac5bf3086e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Tiszteletet parancsoló csoportba került a Vidi a klub sportigazgatója szerint.","shortLead":"Tiszteletet parancsoló csoportba került a Vidi a klub sportigazgatója szerint.","id":"20180831_europa_liga_mol_vidi_fc_chelsea_tiszteletet_parancsolo_csoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcc56d80-852f-486b-bb20-6dac5bf3086e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1602074f-36c5-4151-acf6-7d0f096567f5","keywords":null,"link":"/sport/20180831_europa_liga_mol_vidi_fc_chelsea_tiszteletet_parancsolo_csoport","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:01","title":"Megvan, mikor jön a Chelsea a Vidihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni a felszolgálás körülményeiből fakadó különbségeket. ","shortLead":"Nem a vérprofi szakmabelieknek ajánlják, hanem annak a „középrétegnek”, amelynek tagjai képesek felismerni és értékelni...","id":"201835_hazi_robotsommelier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd289e17-d7aa-44d1-8b77-a012ec23e3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37dbaac9-e035-4637-a585-a3699da2f1b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201835_hazi_robotsommelier","timestamp":"2018. szeptember. 01. 08:30","title":"Gondolkodott már azon, hogy legyen egy saját sommelier-je? Itt az alkalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]