„Hálátlan k***ögök”-től a lovagi címig – David Beckham küzdelme azért a bizonyos három betűért

Állj fel, Sir David Beckham, és lépj be a futballvilág azon szűk elitjébe, akik elnyerték az Egyesült Királyság egyik legmagasabb kitüntetését – a királyi család által adományozott lovagi címet.

A királyi elismerések kitüntetettjeinek névsorát évente kétszer, a mindenkori uralkodó hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapján, illetve újév előtt hirdetik ki. Beckhamet, aki egykor az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya is volt, most pedig a Lionel Messi fémjelezte Inter Miami résztulajdonosa, a napokban több neves híresség társaságában ütötte lovaggá III. Károly király. A volt labdarúgó lovaggá avatásának köszönhetően felesége, aki korábban a Spice Girls tagjaként tett szert világhírnévre, immár jogosult a Lady Victoria megnevezésre.

„Kelet-Londonban nőttem fel olyan szülőkkel és nagyszülőkkel, akik mélyen hazaszeretők voltak, és rendkívül büszkék arra, hogy britek. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyen megtiszteltetésben részesülhetek. Időbe telik, míg feldolgozom a hírt, de óriási büszkeséggel tölt el, és rendkívül érzelmes pillanat ez számomra, amiben a családommal közösen osztozok” – mondta a ceremónián Beckham.

„Hálátlan k***ögök”-től a lovagi címig

Hosszú és régre visszanyúló történet végére került ezzel pont. III. Károly néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő 2003-ban a Brit Birodalom Rendjének tisztje (OBE) címet adományozta a focistának, de mivel az nem lovagi rang, így nem jogosítja fel viselőjét a Sir előnév viselésére. David Beckham neve többször is felmerült a lovagi címre esélyes kitüntettek között, de eddig mindig lemaradt a listáról. A fogadóirodák 2011-ben gyakorlatilag biztosra vették, hogy lovag lesz belőle, mivel kulcsszerepet játszott abban, hogy London elnyerte a 2012-es nyári olimpiai játékok rendezési jogát, de végül abban az évben sem került fel a listára.

A mostani örömteli pillanatot beárnyékolja egy kellemetlen botrány 2017-ből, amikor kiszivárgott e-mailek tanúsága szerint igencsak indulatosan reagált arra, hogy korábban visszautasították a lovagi címre tett ajánlását. A levelezését egy, az akkori képviselőjéhez, Simon Oliveirához kötödő cég hackelte meg, majd később több bulvárlap is lehozta a sztorit. Az e-mailekben Beckham a kitüntetésekről döntő bizottságot „hálátlan köcsögöknek” nevezte, és azzal védekezett, hogy „nem is érdekli, lovaggá ütik-e”. Az e-mailek azt is felfedték, hogy a brit hatóságokat aggasztották Beckham adóügyei. Utóbbi alól később tisztázta magát, így 50. születésnapja után nem sokkal megkaphatta a lovagi címet.

„Teljesen megérdemelt – reagált gúnyosan Brian Reade író, újságíró és médiaszemélyiség az X-en, miután a Beckham lovaggá ütéséről szóló hír kiszivárgott a brit The Sun bulvárlaphoz. – Soha nem volt még férfi, aki ennyit kapart és kúszott volna azért, hogy három értelmetlen betűt biggyesszenek a márkaneve elé.”

David Beckham, miután II. Erzsébet ravatalánál járt AFP / Louisa Gouliamaki

Senkit sem érhet meglepetésként, hogy Beckham végül elérte, amire régóta vágyott. Köztudott, hogy jó kapcsolatot ápol Vilmos herceggel, III. Károly legidősebb fiával, és vendégeskedett már vacsorán a Buckingham-palotában is a király meghívására – állítólag a mézkészítés iránti közös szenvedélyük hozta őket közelebb egymáshoz. És azt a megható gesztust se felejtsük el, amikor Beckham 2022-ben 12 órát állt sorban a Westminster-palotában, hogy lerója tiszteletét a néhai királynő ravatala előtt.

Lovagok tekintetében csúcson a Manchester United

David Beckham tizennegyedikként került rá a „futball-lovagok” listájára, olyan korábbi angol válogatott szövetségi kapitányokhoz csatlakozva, mint Walter Winterbottom, Alf Ramsey, Bobby Robson vagy Gareth Southgate, de a legendák felsorolásából semmiképp sem érdemes kihagyni Geoff Hurst, illetve Stanley Matthews nevét sem. Az első lovaggá ütött futballista Charles Clegg, az angol labdarúgó-válogatott korábbi játékosa volt még 1927-ben, aki később az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke is volt.

Beckham lovaggá avatása egyben azt is jelenti, hogy a Manchester United immáron négy embert is ad a királyság lovagjai közé. Többet, mint bármelyik másik klub.

Az egyikük Matt Busby volt, az az edző, aki az 1958-as, a klub nyolc játékosának életét követelő müncheni légi katasztrófa borzalmaiból egy évtized leforgása alatt Európa csúcsára röpítette a Unitedet. Tette mindezt annak ellenére, hogy játékosként a nagy rivális Liverpoolban és a Manchester Cityben focizott hosszú éveken át. Busby egy igazi legenda Manchester vörös oldalán, az Old Traffordon még szobrot is állítottak az emlékére.

Ott volt mellette Bobby Charlton is – mind a tragédia, mind a dicsőség idején –, ő szintén megkapta a lovagi címet. És természetesen Alex Fergusonról se feledkezünk meg, akinek lovaggá ütését 1999-ben rendkívüli gyorsasággal vitték végig, mindössze néhány héttel az után, hogy történelmi triplázásra vezette a Unitedet.

Sir Alex Ferguson és a fiatal David Beckham Netflix

Mire jó a lovagi cím és hogyan választják ki az arra érdemeseket?

Hogy zajlik mindez a gyakorlatban? Hogyan működik a kitüntetésekről döntő bizottság – amely politikusokból és magas rangú köztisztviselőkből áll – és miként értesítik az érintetteket arról, hogy egyáltalán felmerült a nevük a jelöltek között?

A rövid válasz az, hogy a lehető legnagyobb titokban.

„Néhány hónappal előre kapsz értesítést” – mesélte az Athleticnek Brendan Foster, a korábbi hosszútávfutó, akit 2020-ban ütöttek lovaggá. „Jön egy e-mail, amelyben közlik, hogy szándékukban áll lovagi címet adományozni neked, és megkérdezik, elfogadnád-e. Onnantól viszont szigorúan titokban kell tartanod – ha kiszivárog, abból baj lehet.”

Foster sportolói pályafutása után a BBC-nél helyezkedett el, ahol hosszú és sikeres kommentátori karriert futott be, sokak „a brit atlétika hangjaként” emlegetik. Lovagi címét nem II. Erzsébet királynőtől, hanem Anna hercegnőtől vehette át, aki maga is versenyszerű lovasatléta volt, és az 1976-os olimpián Fosterrel együtt erősítették a brit válogatottat. „Az ember ilyenkor azokra gondol, akik segítettek idáig eljutni” – idézte fel Foster a lovaggá ütésének pillanatát. „A szüleidre, az edzőidre, azokra, akikkel együtt edzettél, és mindenkire, aki bármilyen módon támogatott. De közben az ország is eszedbe jut. Ez egy nagyszerű ország, és aki elfogadja ezt a kitüntetést, az lényegében azt mondja: »büszke vagyok arra az országra, amelyben élek«.”

A legtöbb esetben a leendő lovagokat Londonban, a Buckingham-palotában vagy a windsori kastélyban tüntetik ki. A protokoll szerint a lovaggá avatott ilyenkor jobb térdre ereszkedik, miközben a király – vagy a királyi család egy másik tagja – a kard pengéjével előbb a jobb, majd a bal vállát érinti meg. A nőknél a lovagi cím megfelelője a dáma.

David Beckham a III. Károly brit királlyal és Camilla brit királynővel való találkozás előtt AFP / POOL / Toby Melville

Ezt követően az már az egyén döntése, hogy használja-e újonnan szerzett címét. Foster például azt mondja, 50–50 arányban él a Sir megszólítással, bár tréfásan hozzáteszi: jól jön, ha asztalt kell foglalni egy étteremben. Anthony Hopkins, akit 1993-ban ütöttek lovaggá, szintén dilemmaként élte meg a helyzetet. „A címet csak az Egyesült Államokban használom – magyarázta a színész. – Az amerikaiak ragaszkodnak hozzá, és még meg is sértődnek, ha nem teszem.”

Ferguson – aki statisztikailag a brit futballtörténelem legsikeresebb menedzsere – maga is bizonytalan volt kezdetben, annak ellenére, hogy korábban már megkapta az OBE és a CBE kitüntetéseket is 1985-ben, illetve 1995-ben. Őt és feleségét az aggasztotta, milyen többletkötelezettségekkel járhat az új cím – még ha hivatalosan semmilyen külön követelmény nincs is –, illetve hogyan hat majd az emberekre, hogy munkásosztálybeli hátterük ellenére onnantól kezdve Sir Alexként és Lady Cathyként ismerik őket.

„Megbeszéltem a családdal” – mesélte Ferguson egy 2000-es interjúban. „Cathy kicsit bizonytalan volt: »Nem is tudom… mit szólna ehhez apád?« A fiam viszont azt mondta: »Anya, ennek semmi köze apa szüleihez. Ők már nincsenek köztünk, és büszkék lennének rá. Ezt nem lehet visszautasítani – ez elismerése annak, amit elért.« Végül leültünk, megbeszéltük, és úgy döntöttünk, hogy elfogadjuk.”

2020-ban nyilvánosságra hozták, hogy az adott évben 2504 kitüntetési ajánlatból 68-at utasítottak vissza (ez 2,7 százalék), míg 1951 és 1999 között összesen 277 alkalommal mondtak nemet. Vagyis az elutasítások száma lassan, de biztosan növekszik.

Már csak az a kérdés, hogy a hatszoros Premier League-győztes vajon él-e a „Sir David” megszólítással, vagy inkább annak az edzőnek az útját követi, aki anno lehetőséget adott neki a profi debütálásra. „Ferguson egy ideig kényelmetlenül érezte magát a Sir megnevezéssel” – írja Michael Crick The Boss című, 2002-es életrajzi könyvében a skót edzőről, megjegyezve, hogy a könyv alanya röviddel a lovaggá ütése után nem volt hajlandó „Sir Alex”-ként aláírni egy autogramkérő nőnek.

Nyitóképünkön David Beckham kezet fog III. Károly brit királlyal. Fotó: AFP / POOL / Chris J Ratcliffe