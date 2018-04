Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani kapacitást bővíteni kell, a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladék végleges elhelyezésére alkalmazható tárolót pedig még csak ezután fogják megépíteni.","shortLead":"Magyarországnak ezt a feladatot az EU-s előírásoknak megfelelően saját hatáskörben kell megoldania. A mostani...","id":"20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685da1af-a0ed-4725-b931-2780fdb9d9cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Ezeken_a_hazai_telepuleseken_tarolhatjak_Paks_II_sugarzo_hulladekat","timestamp":"2018. április. 15. 17:45","title":"Ezeken a hazai településeken tárolhatják Paks II. sugárzó hulladékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb alagutat. A járatot támadók becsempészésére használták volna. \r

","shortLead":"Az izraeli hadsereg használhatatlanná tette a Gázai övezetből Izrael felé fúrt eddigi legmélyebb és leghosszabb...","id":"20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a15cbe3-bd2c-44e6-83e2-e50d0b8da524","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Izrael_lerombolta_a_legnagyobb_gazai_titkos_alagutat","timestamp":"2018. április. 15. 14:49","title":"Izrael lerombolta a legnagyobb gázai titkos alagutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","shortLead":"A kormánypárti sajtó pedig bőszen bólogat, vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. ","id":"20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa9a928-3a84-471a-bed1-26df27dba535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081aabfe-7a36-41ea-bd90-38e7707f9f81","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Meglepetes_Sorost_latja_a_szombati_tuntetes_mogott_a_kormany","timestamp":"2018. április. 15. 08:43","title":"Meglepetés! Sorost látja a szombati tüntetés mögött a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes elnökséget, majd az olimpiai hetedik Miklós Editet, a héten visszavonult alpesi sízőt választották meg elnöknek a Magyar Sí Szövetség rendkívüli tisztújító közgyűlésén.","shortLead":"Miklós Editet választották síszövetségi elnöknek, a régi elnök szerint jogszerűtlenül. Visszahívták a teljes...","id":"20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a418d0d6-1751-400d-b48a-54d27afe0141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06f1072-306f-4730-b2b2-0fd84971d98b","keywords":null,"link":"/sport/20180415_A_birosagon_folytatodhat_a_siszovetseg_elnokvalasztasa","timestamp":"2018. április. 15. 17:56","title":"A bíróságon folytatódhat a síszövetség elnökválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 9. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51034112-67a4-4830-96e1-68338302ddda","keywords":null,"link":"/kkv/20180415_Valaki_nagyon_orulhet_a_hatos_lotto_milliard_folotti_nyeremenyenek","timestamp":"2018. április. 15. 17:20","title":"Valaki nagyon örülhet a hatos lottó milliárd fölötti nyereményének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","shortLead":"Amerikában indult, és lehet, hogy ott is ér véget? Elkezdtek elszivárogni a Facebookról az amerikai felhasználók.","id":"20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45877db-0723-4d1b-9582-50de1360a529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069c5072-53d0-4e65-8108-438e9a136c74","keywords":null,"link":"/tudomany/20180414_felmeres_az_amerikaiai_otthagyjak_a_facebookot","timestamp":"2018. április. 14. 17:00","title":"A vég kezdete? Az amerikaiak már kezdik otthagyni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául szolgáló, Sárfészek című regény írója, Hillary Jordan. Interjú.","shortLead":"Donald Trump idején ismét igazán időszerűvé vált a rasszizmus mint téma – mutat rá a Mudbound című film alapjául...","id":"201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=611fdc43-076d-4bf9-91e6-49fa20c2e847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56654f9-e636-4634-ab6d-a984598164b4","keywords":null,"link":"/kultura/201815__hillary_jordan_iro__sorsokrol_reklambizniszrol__bluesaradat","timestamp":"2018. április. 15. 20:00","title":"\"Csak úgy javíthatunk a rasszizmuson, ha kibeszéljük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A választási törvény saját igényekre való formálásával a Fidesz elérte, hogy saját bázisától egyedül is erős felhatalmazást kapjon. Harmadjára nyert tehát kétharmaddal, de ez nem jelenti azt, hogy a kormányzást díjazta volna a választó, vagy hogy most felelős politizálás következni. Pedig tennivaló lenne. A hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A választási törvény saját igényekre való formálásával a Fidesz elérte, hogy saját bázisától egyedül is erős...","id":"20180415_Most_mar_akar_kormanyozni_is_lehetne_ha_Orban_meg_nem_felejtette_el","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a787b3b6-1e2a-484f-b922-088e3c16437f","keywords":null,"link":"/itthon/20180415_Most_mar_akar_kormanyozni_is_lehetne_ha_Orban_meg_nem_felejtette_el","timestamp":"2018. április. 15. 13:30","title":"Orbán Viktor dönt: harcol vagy vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]