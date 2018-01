[{"available":true,"c_guid":"3570334b-a2d0-4cc9-9606-cf77099571ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bocsánatkérésre kényszerült a Volkswagen, miután kiderült: a dízelautói által kibocsátott füst hatását majmokon tesztelték.","shortLead":"Bocsánatkérésre kényszerült a Volkswagen, miután kiderült: a dízelautói által kibocsátott füst hatását majmokon...","id":"20180128_Ujabb_botrany_a_Volkswagennel_majmokkal_tesztelte_autoit_a_ceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3570334b-a2d0-4cc9-9606-cf77099571ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c457a-c315-4bd0-97f3-66a18d212692","keywords":null,"link":"/cegauto/20180128_Ujabb_botrany_a_Volkswagennel_majmokkal_tesztelte_autoit_a_ceg","timestamp":"2018. január. 28. 15:19","title":"Újabb botrány a Volkswagennél: majmokkal tesztelte autóit a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt-hatezer posztszovjet bűnöző juthatott magyar állampolgársághoz és így szabad mozgáshoz az Európai Unióban a magyar kormány közreműködésével, ezt vizsgálná az LMP miniszterelnök-jelöltje.","shortLead":"Öt-hatezer posztszovjet bűnöző juthatott magyar állampolgársághoz és így szabad mozgáshoz az Európai Unióban a magyar...","id":"20180129_Szel_Bernadett_meghallgatna_Semjen_Zsolt_az_orosz_bunozok_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e2cfa30-6e3b-4f4b-ace7-5e105c7e53a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877d51c4-5d99-4f54-92ae-499e57ef7d95","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Szel_Bernadett_meghallgatna_Semjen_Zsolt_az_orosz_bunozok_miatt","timestamp":"2018. január. 29. 12:46","title":"Szél Bernadett meghallgatná Semjén Zsoltot az orosz bűnözők miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180129_Nemeth_Szilard_buszke_ra_hogy_Orbant_megdicserte_egy_olasz_szelsojobboldali_politikus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b4ea9e7-f67d-4395-8b73-40a318d5fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20180129_Nemeth_Szilard_buszke_ra_hogy_Orbant_megdicserte_egy_olasz_szelsojobboldali_politikus","timestamp":"2018. január. 29. 10:03","title":"Németh Szilárd büszke rá, hogy Orbán egy olasz szélsőjobboldali politikus példaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"El kell kobozni a fideszes oligarchák pénzét, és bíróság elé kell hurcolni a rendszer főbűnöseit – mondja Gulyás Márton, aki szerint a pártok elveszítették a választást, de ha sok tudatos választó lesz, lehet, hogy nem Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"El kell kobozni a fideszes oligarchák pénzét, és bíróság elé kell hurcolni a rendszer főbűnöseit – mondja Gulyás...","id":"201804__gulyas_marton_aktivista__soros_penzerol_muszajbekessegrol__az_elnyomoink_neve_valtozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0bbdc07-ecba-4803-94a6-6606872e61bf","keywords":null,"link":"/itthon/201804__gulyas_marton_aktivista__soros_penzerol_muszajbekessegrol__az_elnyomoink_neve_valtozik","timestamp":"2018. január. 28. 16:55","title":"Gulyás Márton: „Az elnyomóink neve változik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09face30-321a-4677-86e4-5d102b7c6016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A halálhírt a cég hozta nyilvánosságra.","shortLead":"A halálhírt a cég hozta nyilvánosságra.","id":"20180128_IKEA_alapito_halal_Ingvar_Kamprad_gyasz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09face30-321a-4677-86e4-5d102b7c6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d71ddc-7324-49aa-9a0a-ae81c4de947c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_IKEA_alapito_halal_Ingvar_Kamprad_gyasz","timestamp":"2018. január. 28. 11:52","title":"Breaking: 91 évesen meghalt az IKEA alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","shortLead":"A héten kétszer is beszéltünk a Suzukiról, de különböző okok miatt. Mutatjuk, mi történt még a héten.","id":"20180128_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f87b429-8735-4bd7-9489-6e5d8cb84727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe08955-8f04-4004-a6cb-0961e6515b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180128_top_autos_hirek","timestamp":"2018. január. 28. 14:21","title":"Tolatóradar: mentő elé akart bevágni a vadul előző suzukis, nagyon rossz vége lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben. Az ITV-nek adott interjúban Trump arról is beszélt: nem csodálkozik a Brexiten, mert a britek nem akarják, hogy Nagy-Britanniába olyanok vándoroljanak, \"akikről semmit nem tudnak\".","shortLead":"Az amerikai elnök úgy látja, hogy az Európai Unió nagyon igazságtalan, mert méltánytalanul jár el az Egyesült...","id":"20180129_trump_nagyon_sok_problemam_van_az_europai_unioval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f121e-dacb-4ded-bee1-898c7a052461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c6e76f-c224-41e1-907b-fdd5991afc28","keywords":null,"link":"/vilag/20180129_trump_nagyon_sok_problemam_van_az_europai_unioval","timestamp":"2018. január. 29. 05:30","title":"Trump: Nagyon sok problémám van az Európai Unióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félnek a kínaiaktól, úgyhogy ők is államosítanának.","shortLead":"Félnek a kínaiaktól, úgyhogy ők is államosítanának.","id":"20180129_Allami_5Ghalozatot_tervez_Trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd0e24a-fdf6-44f4-9039-129f1a4a4e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a602c1-605a-4871-9a7a-612cab2d46c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180129_Allami_5Ghalozatot_tervez_Trump","timestamp":"2018. január. 29. 14:59","title":"Állami 5G-hálózatot tervez Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]