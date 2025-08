Cseh László már villanyszerelőként dolgozik – ez az első fontos megbízása

Tavasszal a HVG Penge Podcastjában mesélt arról Cseh László hatszoros olimpiai érmes, világ-és Európa-bajnok úszó, hogy profi sportolói pályafutása után villanyszerelővé képezte magát, és a szinte nyugdíjasként – aktív munkahelyi jelenlét nélkül – eltöltött átmeneti időszak után szakemberként készül vállalkozni.

Cseh László: Nem voltam elég nagyképű – Penge podcast Szilágyi Áronnal Sok rossz dolgot is megélt a sportban, és ezekről is beszélni kell – vallja Cseh László, aki annak idején már annak is örült, ha az edzője nem üvöltötte le a fejét, egy ponton pedig megtagadta a számára előírt edzésmunkát, és bár a szakvezetés már kezdett lemondani róla, ő éppen akkor úszott Európa-csúcsot.

Nemrég pedig a Villanyszerelők lapja számolt be arról, hogy az úszóbajnok időközben a szakmunkákba is fejest ugrott: már első megbízásain dolgozik villanyszerelőként. Ezek közé tartozik a kőbányai Lechner Rendezvényközpont alatti – speciális rendezvénytérnek szánt – járatrendszer világításának kiépítése. A föld alatti szerelésekre a szaklap fotósa is elkísérte, így kép is készült arról, amint a villanyszerelőként újrakezdő sportoló egy elosztószekrényben az utolsó bekötéseket végzi és a kapcsolótábla borítólemezét rögzíti.

Cseh László második karrierjében is találkozhatott kihívásokkal, hiszen, mint elmondta, a hivatalos képzés kevés gyakorlati tudással vértezte fel az elméleti dömping mellett, de a jelek szerint mindez nem szegte kedvét. Sőt, munkái mellett a lakossági villanyszerelés szempontjából meglehetősen releváns IntelliBuild 2025 okosotthon-konferencián is részt vett.