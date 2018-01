[{"available":true,"c_guid":"bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem szeretné, hogy miatta bélyegezzék migránssimogatónak az MSZP-t.","shortLead":"Visszalépett a parlamenti képviselőjelöltségtől az MSZP által Bicskén indított szír orvos, Bourgla Ossamah, mert nem...","id":"20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bed058e8-7d3a-4c9a-8f00-87a501c0dfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076772b6-e722-43e8-968e-22c9f845c384","keywords":null,"link":"/itthon/20180120_A_kozhangulat_miatt_visszalepett_az_MSZP_szir_kepviselojeloltje_Bicsken","timestamp":"2018. január. 20. 15:46","title":"A „közhangulat miatt” visszalépett az MSZP szír képviselőjelöltje Bicskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90dc5f8c-afa8-4d35-9c5d-a6fc55fca934","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még nincs meg, ki lesz az ellenfele a február 4-i döntőben.","shortLead":"Még nincs meg, ki lesz az ellenfele a február 4-i döntőben.","id":"20180122_Ujrazhat_a_Patriots_a_Super_Bowlban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90dc5f8c-afa8-4d35-9c5d-a6fc55fca934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770c06ef-4660-41cc-af52-3a02bd8f38b0","keywords":null,"link":"/sport/20180122_Ujrazhat_a_Patriots_a_Super_Bowlban","timestamp":"2018. január. 22. 05:06","title":"Újrázhat a Patriots a Super Bowlban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","shortLead":"70 munkagéppel tolják a havat Budapesten, de kellenek a hómunkások is.","id":"20180121_budapest_havazas_homunkas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ecf3aa3-bf2f-4c4d-a219-c3500ae9b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b42834a9-0bca-4b1d-86ee-7a2016024e3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180121_budapest_havazas_homunkas","timestamp":"2018. január. 21. 10:01","title":"Nettó 4240 forint ma a hómunkás bér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","shortLead":"Több megyére az elsőfokú figyelmeztetést is kiadták a havazás veszélye miatt.","id":"20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ad9d79-63f0-4b50-b794-523a59e639f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b76ed05-18b2-471c-bc0d-5aa3ab38c1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180121_idojaras_havazas_elsofoku_figyelmeztetes","timestamp":"2018. január. 21. 10:23","title":"Már 15 centi hó esett a Kékesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7511bb-278b-416f-baef-f87a2c9639c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc vállalkozó gyerekeinek a cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 14,8 milliárd forintos közbeszerzési kiírást nyert.","shortLead":"Mészáros Lőrinc vállalkozó gyerekeinek a cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 14,8 milliárd forintos közbeszerzési kiírást...","id":"20180120_A_Meszarosgyerekek_ismet_nyertek_Ezuttal_egy_148_milliardos_erdi_kozbeszerzesen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7511bb-278b-416f-baef-f87a2c9639c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09c6a95-3bae-4dd0-8232-62d3012b6cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180120_A_Meszarosgyerekek_ismet_nyertek_Ezuttal_egy_148_milliardos_erdi_kozbeszerzesen","timestamp":"2018. január. 20. 11:23","title":"A Mészáros-gyerekek ismét nyertek. Ezúttal egy 14,8 milliárdos érdi közbeszerzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Természetesen itthoni idő szerint.","shortLead":"Természetesen itthoni idő szerint.","id":"20180121_fucsovics_federer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1730c4dd-9053-4da7-ad0e-6cfbf3b09f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c11fea3-4cfd-4b34-adce-60b5331deff8","keywords":null,"link":"/sport/20180121_fucsovics_federer","timestamp":"2018. január. 21. 12:15","title":"Holnap reggel ötkor kezdődik a Fucsovics-Federer meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6586de89-688b-426b-ae29-a364db6f3d0a","c_author":"Illényi Balázs","category":"gazdasag","description":"Nyugaton több évtizedes gyorsuló trend, Magyarországon ritkaság a szerepüket vesztett templomok újrahasznosítása. Hagyománytisztelő és szentségtörőnek tűnő megoldások is akadnak.","shortLead":"Nyugaton több évtizedes gyorsuló trend, Magyarországon ritkaság a szerepüket vesztett templomok újrahasznosítása...","id":"201751__templomok_uj_szerepben__szektak_kizarva__drakula_sorozo__utolso_vacsorak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6586de89-688b-426b-ae29-a364db6f3d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a82fb8-4e60-4f91-902d-930830901908","keywords":null,"link":"/gazdasag/201751__templomok_uj_szerepben__szektak_kizarva__drakula_sorozo__utolso_vacsorak","timestamp":"2018. január. 20. 13:00","title":"\"Jó karban lévő XII. századi templom eladó\" – Lehet belőle night-club?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53818b18-cfde-4dc6-9321-fc0e2f538bcf","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A magukat vesztesnek érző amerikaiak még mindig kitartanak Trump mellett, aki csak akkor veszíti el ezt a bázisát, ha a hívei szemében kudarcosnak bizonyul – mondta a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni Georgetown Egyetem professzora. Interjú.","shortLead":"A magukat vesztesnek érző amerikaiak még mindig kitartanak Trump mellett, aki csak akkor veszíti el ezt a bázisát, ha...","id":"201751__jeff_gedmin_amerikai_professzor__trumprol_duhrol__demagogiaproba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53818b18-cfde-4dc6-9321-fc0e2f538bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc0f1ff-e19f-4467-a1c5-bb73f6869ef6","keywords":null,"link":"/vilag/201751__jeff_gedmin_amerikai_professzor__trumprol_duhrol__demagogiaproba","timestamp":"2018. január. 21. 15:30","title":"\"Trump nem olyasféle populista, mint Andrej Babis vagy Orbán Viktor\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]