Bár most mindenki az MWC-re és a Galaxy S9-re fókuszál, sok más készüléket is útjának indítana a Samsung még ebben az évben. Kiszivárgott egy lista a küszöbön álló Samsung-eszközökről.

Az XDA Developers tett közzé egy listát, amely a Samsung idei terveit foglalja össze. Okostelefon- és tablet-kódnevekről van szó, ezeken az eszközökön dolgozik jelenleg a Samsung. Az XDA Developer viszont megpróbálta megfejteni a kódneveket, és a listát, az újabb és újabb értesülések függvényében, folyamatosan frissíti.

Néhány esetben nem volt nehéz a „kódfejtés”, a „crown”, azaz a korona természetesen az idei második nagy dobást, a Samsung Galaxy Note9-et illeti. Az is köztudott, hogy a star (csillag) becenevet a Galaxy S9-re használta a gyártó, a star2 a Galaxy S9+-ra utal. Érdekesebb viszont az astarqlte kódnév – az XDA Developers szerint a q a Qualcomm Snapdragon processzoros változatot jelenti (az LTE-t nem kell magyarázni), az „a” pedig a Galaxy Active-ot írja le. A Galaxy S4 óta a Samsung mindig kiadta zászlóshajóinak robusztusabb változatát, és feltehetően a Galaxy S9 esetében sem lesz ez másképp.

© XDA Developers

A listán több J sorozatú eszköz is található, a dél-koreai gyártó szívesen kísérletezik a középkategóriás kínálat bővítésével a Galaxy J családban. A jackpot és a jackpot 2 nevet a Galaxy A8 és A8+ kaphatta, és úgy tűnik, hogy a C sorozat is visszatér a Galaxy C10 és a C10+ eszközzel.

Néhány Samsung-tablet is felkerült a listára, például a Galaxy Tab A 10.1 (2018), a Galaxy Tab E (2018) és a Tab S4. Mivel itt is sok hasonló modellnév szerepel, könnyen elképzelhető, hogy a Samsung ebben az évben jelentősen kibővíti Galaxy Tab családját.