Áder János elárulta, miért nem vette át Orbántól a miniszterelnöki széket

A hétvégi MCC Feszten tartott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, többször is megpróbálta barátját, Áder János korábbi köztársasági elnököt „pályamódosításra” bírni, vagyis rávenni arra, hogy legyen ő a kormányfő. „Úgy érzem, hogy talán vannak olyan időszakok, amikor nekem is jó lenne, ha eggyel hátrább léphetnék, és ő például biztosan meg tudná oldani a legnehezebb ügyeket is. Jellemző a Fideszre, hogy azt mondta, hogy köszöni, nem” – fogalmazott.

A kijelentésről megkérdezte Áder Jánost a Telex, azt szerették volna megtudni, mikor került szóba a két vezető között a miniszterelnöki pozíció esetleges átadása, illetve milyen indokkal utasította azt el a korábbi köztársasági elnök. Bár előbbire nem adott választ, azt írta a lapnak: „mindannyiszor, amikor ez szóba került köztünk, azt mondtam (Orbán Viktornak), hogy őt alkalmasabbnak tartom miniszterelnöknek”.

