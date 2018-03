Ha van trendi munka manapság, egész biztos, hogy abba a Facebooknál eltöltött idő is beletartozik, hiszen ki ne akarna egy olyan cégnél dolgozni, amely több mint kétmilliárd ember egymással való kommunikációját igyekszik jobbá, könnyebbé tenni.

A cég alkalmazottainak mindennapjaiba eddig nemigen volt lehetőség betekinteni, egy új websorozat azonban soha nem látott részleteket villant meg. A vlogot a Facebook egyik programozója, a technológia világát követők számára valószínűleg ismerősen csengő Jonathan Ma készíti. A szakember YouTube-csatornáján ugyanis jellemzően ilyen témájú videókat találni, de a facebookos, illetve a programozói életről szóló felvételek már egy teljesen új projekt részei.

A sorozat első epizódja a Day In The Life Of A Facebook Engineer címet kapta, és rögtön az első pillanatokkal indít: hogyan kászálódik ki az ágyból Joma (ez a beceneve), mennyit tesz-vesz a lakásban, mire útnak indul, és úgy egyáltalán, mi minden történik munkába indulás előtt egy programozóval.

Pár percnyi kitérő után máris a Facebook egyik (valószínűleg a Szilikon-völgyben található) központjának belső terei tűnnek fel, majd Joma asztala, és persze a környékén ücsörgő többi kolléga. Látható, ahogy dolgozni kezd, ahogy néha szünetet tart, és az is, mi mindent fogyaszt egy-egy műszak során. Utóbbi - alapjáraton legalábbis - nem volna túl izgalmas, de a Facebooknál egy kicsit ez is különlegesnak hat: Zuckerbergéknek egyrészt saját szakácsaik és baristáik vannak, a dolgozók pedig számos ételből és italból választhatnak, természetesen ingyen. Mi több, még frissítőknek fenntartott szabadtéri bár is működik a központ környékén, ahol megpihenhetnek, és ahol szintén abból fogyaszthatnak az alkalmazottak, amiből csak akarnak. Ez is mind látható a videón.

A sorozat tervezett hosszáról egyelőre nem nyilatkozott a készítő, a második rész is csak néhány hete vált elérhetővé. Ebben egyébként már nem a Facebookról van szó, hanem kifejezetten a Szilikon-völgybeli munkanapokba lehet belesni, ugyancsak Joma által.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.