Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is megoszthatunk egymással az alkalmazásban. És a videós tartalmak megosztása terén is történt előrelépés.","shortLead":"A Facebook Messenger fejlesztőinek köszönhetően mostantól nemcsak \"egyszerű\", de akár 360 fokos fotókat is...","id":"20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc356c89-60c3-474d-b6ca-1d9c0933cb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea14033a-7c7e-4fe1-9f3a-27dc0ed68f31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_facebook_messenger_360_fokos_foto_hd_video","timestamp":"2018. április. 04. 15:03","title":"Próbálja ki: remek új funkciót kapott a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","shortLead":"Másfél évvel a 2016-os elnökválasztás után a közösségi oldal is elismerte a veszélyt.","id":"20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc5a0587-08f3-4373-98f7-6e649fa12779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfbba2-678c-4676-8640-c66b2682322a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_Elkezdte_a_Facebook_az_orosz_trollgyar_oldalainak_torleset","timestamp":"2018. április. 04. 05:17","title":"Elkezdte a Facebook az orosz trollgyár oldalainak törlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk arra, hogy a német márka első elektromos autója begördüljön a szalonokba.","id":"20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6106ba6-c9df-4dc1-bc02-c33345eceb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6125d640-3785-4f42-b752-2afdf0212326","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_jon_a_porsche_villanyautoja_aminek_nem_a_tesla_jelenti_a_mercet","timestamp":"2018. április. 04. 15:27","title":"Jön a Porsche villanyautója, aminek nem a Tesla jelenti a mércét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok Magyarország felé, elég egy rossz döntés vasárnap, és ellepik az országot, de leginkább Budapestet. Az ellenzéki pártok gyenge államot és kormányt akarnak, Orbán viszont továbbra is maga akarja írni a történelmet, mégpedig magyarul.\r

\r

","shortLead":"Orbán Viktor átadta az NKE új Campusát, és a maximumra csavarta a rettegésmétert: tízmilliónyian közelednek a migránsok...","id":"20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439de390-7103-4f84-8e80-2ba6c66a0137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7391db31-4924-4245-8845-0be3b7f504f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Orban_El_akarjak_venni_a_hazankat","timestamp":"2018. április. 04. 10:06","title":"Orbán: El akarják venni a hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország vezetőit, a politikai véleményformálókat és polgártársait, hogy megnyilvánulásaik és döntéseik során legyenek tekintettel az alaptörvényre és azokra a nemzetközi egyezményekre, amelyek biztosítják a vallásszabadságot, ami magában foglalja annak szabad megválasztását, kinyilvánítását, közös gyakorlását, és tanítását is.","shortLead":"Közleményben reagált a kormányzati kampányra a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület (MIJE), amelyben arra kéri az ország...","id":"20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=857d2c59-46ee-47ee-bc09-7e6283268584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d34250-ce81-45d3-a5ee-b70b1b01482b","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet_kampany_kozlemeny","timestamp":"2018. április. 04. 15:24","title":"Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület: \"Mi betartjuk a törvényeket, és ezt szeretnénk kérni másoktól is\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","shortLead":"A törökországi Erzurum is beszáll a 2026-os téli olimpia rendezési jogáért zajló versenybe.","id":"20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c67d8292-f705-4dd4-974f-533ab78c7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2aaba97-dc62-4e9f-85f8-56b1e8ec23bd","keywords":null,"link":"/sport/20180403_nagy_a_tulekedes_a_2026os_teli_olimpiaert","timestamp":"2018. április. 03. 13:47","title":"Nagy a tülekedés a 2026-os téli olimpiáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","shortLead":"A költési időszakkal beköszöntött az ablakokat, autókat „támadó” madarak szezonja.","id":"20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b25e399-83d7-4b27-aa42-549e9864be8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3f3397-3557-49e2-b3a4-af83fef917ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_koltesi_idoszak_madarak_visszapillanto_tukor","timestamp":"2018. április. 04. 16:24","title":"Videó: Kívülről talán még érdekes is, de a madaraknak élet-halál harcot jelenthet egy visszapillantó tükör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező tehervonat egy kamionba. Kisebb csoda, hogy senki sem sérült meg súlyosan.

","shortLead":"Óriási csattanást lehetett hallani vasárnap abban az amerikai vasúti átjáróban, amelyben belerohant az érkező...","id":"20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac77f8c0-f0f2-4374-b955-76995a04097f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5462bca-e4e9-408d-9572-aa7052781d77","keywords":null,"link":"/cegauto/20180403_megtortent_a_remalom_egy_kamionnal_egy_vasuti_atjaroban","timestamp":"2018. április. 03. 17:11","title":"Megtörtént a rémálom egy kamionnal egy vasúti átjáróban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]