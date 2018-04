Február 17-én hivatalosan is elkezdődött az április 8-ra kiírt parlamenti választás kampánya. Ebben a hét hétben a hvg.hu beszámol minden eseményről, amely a választók döntését befolyásolhatja, pörög a kamuméterünk, ott leszünk a nagy csaták helyszínén, és úgy általában: megmutatjuk, milyen Magyarországon szavazunk 2018 tavaszán.

Vasárnap reggel 6 órától adhatja majd le a voksát, ám az addig hátralévő időt sem kell unatkozással töltenie. Kiválogattunk néhány remek politikai témájú telefonos alkalmazást, köztük egy egészen kiváló magyar játékot.

Pocket Politics

Az androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is elérhető játékkal az amerikai választási rendszerben verhetjük végig a jelöltünket, egészen az elnökké választásáig. A játék fő célja, hogy a lobbi segítségével pénzt keressünk: minél többet fektetünk be egy adott területbe, annál többet (és annál gyorsabban) hoz majd a konyhára, a jelöltünk pedig annál előrébb halad a ranglétrán. A játék elején ki kell választanunk, hogy demokrata vagy republikánus jelöltet szeretnénk-e indítani a választáson, de a politikust a játék során akár le is cserélhetjük.

© hvg.hu

Random Nation

Az androidos eszközökre elérhető Random Nation jóval kevésbé látványos játék, mint a Pocket Politics, és a játékmenet sem annyira izgalmas – ugyanakkor ezzel is remekül el lehet ütni az időt, és némi stratégiai gondolkodást is igényel. A játék lényege, hogy egy elképzelt országot irányítsunk (a politikai irányultság éppúgy kiválasztható egy demokráciában, mint az, hogy diktátorok legyünk), majd a különböző ágazatokban (egészségügy, oktatás, közlekedés, stb.) kell döntéseket hoznunk. Az így benyújtott "javaslataink" kihatással lesznek a népszerűségünkre, és meghatározzák azt is, hogy a költségvetésben mennyi pénz áll a rendelkezésünkre: nő-e a hiány vagy esetleg pozitív a mérleg.

© hvg.hu

Magyar politikai harc

Az alkalmazások közül kétségtelenül az (egyelőre csak) androidos eszközökre elérhető Magyar politikai harc a legszórakoztatóbb. Az alkalmzás egyfajta politikai Mortal Kombat, ahol az általunk választott miniszterelnök-jelölttel verhetjük végig a hazai politikai élet legfontosabb szereplőit: Kövér Lászlót, Németh Szilárdot, Gyurcsány Ferencet, Vona Gábort, Kunhalmi Ágnest, Szél Bernadettet és a többieket. A karakter irányítása nincs túlbonyolítva, és támadni sem nehéz vele. Minden karakter kapott egy különleges képességet is, – Fekete-Győr András például Origo-logókat dobál –, a harc pedig egy-egy ismert hazai helyszínen folyik. A játék főellensége Orbán Viktor.

USSR Simulator

Ha valaki esetleg nem az amerikai választásokat akarná lemeccselni, vagy a hazai politikusokkal oda-vissza verni egymást, akkor jöhet jól a USSR Simulator nevű androidos eszközökre, valamint iPhone-ra és iPadre is telepíthető app. A játék nincs túlgondolva, az egyetlen cél, hogy a különböző kiegészítők segítségével építsünk ki egy új kommunizmust. Minél több pénzünk van, annál több kiegészítőre tehetünk szert, hogy később teljesíteni tudjuk az 5 éves tervet.

© hvg.hu

