[{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most szombati folytatásra, végül mégis sok tízezer ember vonult a Parlament elől a Szabad sajtó útjára. Ott Márki-Zay Péter programbeszéddel felérő felszólalásában a Fidesz által üldözöttek melletti kiállásra hívta fel a tömeget, majd meghirdette a harcot az új ellenzékért. Május 8-ra hívták össze az újabb tüntetést.","shortLead":"Noha sokan azt jósolták, az egy héttel ezelőtti, Kossuth téri tüntetésre összegyűlteknek csak töredéke megy el a most...","id":"20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb3165-099e-4fce-9b11-e09669aa601b","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Megismetelhetoe_a_gigatuntetes_Ismet_tizezreket_varnak_a_Kossuth_terre__ELO","timestamp":"2018. április. 21. 17:45","title":"Ellenzékváltást hirdetett meg sok tízezer ember előtt Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közbeszerzésről szó sem volt.","shortLead":"Közbeszerzésről szó sem volt.","id":"20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb17d17-55dd-4930-a478-c950cfa9f682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc597d1b-a2cf-4c66-8d1e-d6cae1a77ab4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180421_Csendben_vett_a_kormany_kilenc_hasznalt_mentohelikoptert","timestamp":"2018. április. 21. 15:23","title":"Csendben vett a kormány kilenc használt mentőhelikoptert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","shortLead":"Az amerikai politika néha képes a nagyon civilizált arcát mutatni.","id":"20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ca87d2-33d3-4400-821f-4d5f25552e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551b314-dd2d-49e1-a2bf-35b5beeca5b1","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Ennyi_politikai_ellenfel_hogy_fer_el_egy_fotora","timestamp":"2018. április. 23. 09:28","title":"Ennyi politikai ellenfél hogy fér el egy fotóra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","shortLead":"Ki is akadt miatta a hollandiai nagykövet, aki szerint a kérdést feltevő műsorvezetőt egyértelműen meg kell büntetni.","id":"20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18a05ac-647e-4f5d-9cc1-1136749f2a23","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_Orban_arcon_kopese_volt_az_egyik_kerdes_egy_holland_musorban","timestamp":"2018. április. 21. 17:25","title":"Orbán arcon köpése volt az egyik kérdés egy holland műsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves volt. ","shortLead":"A 31 éves férfi 2016-ban próbálkozott ezzel a módszerrel, most emeltek vádat ellene. A legfiatalabb áldozata 11 éves...","id":"20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e83c09-53c2-4073-b233-1734f0152f8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_gyereknek_adta_ki_magat_hogy_pornokepeket_szerezzen_kisfiukrol","timestamp":"2018. április. 23. 10:51","title":"Gyereknek adta ki magát, hogy kisfiúktól szerezzen pornóképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","shortLead":"Egy állatkísérlet során szúrta meg magát, de azóta is tünetmentes. ","id":"20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37c6f08-14a1-4534-a224-8e31b2ac91ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Minden_nap_vert_vesznek_a_magat_ebolas_tuvel_megszurt_kutatotol","timestamp":"2018. április. 21. 14:05","title":"Minden nap vért vesznek a magát ebolás tűvel megszúró kutatótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14ba8ce-7e2c-4974-865f-51ef9a5362a1","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Paulien Strijland az a nő, akivel ritkán van lehetőség találkozni. Nem az ő neve szerepel a következő sikertermék bemutatóján, és nem is sztárelőadó. A befolyása mégis meghatározó az utóbbi három évtized digitális termékeinek innovációjára. A technológiai szektorban tapasztalható nemi megkülönböztetésekről kérdeztük.","shortLead":"Paulien Strijland az a nő, akivel ritkán van lehetőség találkozni. Nem az ő neve szerepel a következő sikertermék...","id":"20180422_A_noknek_sokat_kellene_javulniuk_egymas_segiteseben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14ba8ce-7e2c-4974-865f-51ef9a5362a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd72c016-d3bf-4477-86d1-e3c2359c4ef9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180422_A_noknek_sokat_kellene_javulniuk_egymas_segiteseben","timestamp":"2018. április. 22. 19:15","title":"„A nőknek sokat kellene javulniuk egymás segítésében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]