Kihirdették, melyik az év legjobb étterme, idén sem Budapesten kell keresni a nyertest

Június 16-án hétfőn este rendezték a Dining Guide Év Étterme Gálát, ahol kihirdették 2025 legjobbjait. Az Év Étterme díjat idén az őriszentpéteri Pajta nyerte, míg a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi. Az Év Szerethető Étterme a Alelí Budapest lett, az Év Fenntartható Étterme díjat pedig a SALT érdemelte ki.

Mint a közlemény kiemeli, az Év Étterme díj odaítélésének feltételrendszere 2024-től jelentősen megváltozott, ugyanis tavaly óta nem a TOP10-es lista legmagasabb pontszámmal rendelkező étterme kapja a díjat, hanem az a TOP10-es listán szereplő hely, amely több szempont figyelembevételével is a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja. Az idei győztes, a Pajta tulajdonosával nemrég mi is beszélgettünk:

Hiába a Michelin-csillag, az ablakot még mindig a tulaj pucolja – a Pajta étterem sztorija Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt, hogy előbb-utóbb meglesz a csillag, ha nem idén, akkor majd jövőre. A Mérlegen új adásában Kvasznicza Ferenccel, a Pajta tulajával beszélgettünk.

Ahogyan idén, tavaly szintén sem egy budapesti étterem érdemelte ki a díjat, 2024-ben a tatai Öreg-tó mellett található Platán volt a befutó.

A 2025-ös Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai:

Dining Guide Év Étterme Díj: Pajta

Különdíjak:

Dining Guide – Master Good Best Of The Best Restaurant: Stand

Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme: Alelí Budapest

Dining Guide – Bibo & Cleaneco Az Év Fenntartható Étterme: SALT

Dining Guide Az Év Legjobb Pizzája: Anyukám Mondta

Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége: Tóth Keve, Casa Christa

Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere: Becker Gábor, Kollázs Brasserie & Bar

Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelierje: Kiss Ferenc, Alelí Budapest és Bibo Budapest

TOP10+2 Étterem: