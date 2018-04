Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Közel hárommilliót ér egy ilyen zárjegy nélküli szállítmány, ami most lebukott. NAV-os videó: 2500 darab cigarettás doboz volt beépítve ebbe az autóba A közmédia és más nagyobb sajtóorgánumok is egyoldalúan tájékoztattak a választás előtt, ezért akarnak erről népszavazást. A Jobbik népszavazást kezdeményez az arányos tájékoztatásért A Tancsapda és Billy Idol egy-egy slágerét is előadták a Szeged Rocks flashmobon című eseményen. Négyszáz rocker csapott bulit a szegedi Dóm téren - videó Három párbeszédes képviselő jutott be a parlamentbe, az önálló frakcióhoz viszont öt ember kell, így trükközni kellett. Trükközéssel lesz a Párbeszédnek önálló frakciója – egy szocialista átül

Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt. Meghalt Verne Troyer

A leggazdagabb városok lakói háromszor annyit költenek élelmiszerre, mint a legszegényebb helyeken élők. Napi ezer forintot sem költ ételre az átlagos magyar

Putyin miatt Magyarország lett a NATO gyenge láncszeme – mondta a volt amerikai helyettes külügyi államtitkár. Thomas Melia: „Nem értem, hogy tűrhetik ezt a magyarok" A gárdamellényt karcsúsított zakóra és trendi nyakkendőre cserélte a legtöbb jobbikos négy év alatt. A választási kudarcot követően Vona Gábor pártelnök lemondott, és ezzel úgy tűnt, el is dőlt a kérdés, volt-e értelme a néppártosodásnak. A hvg.hu most kiszámolta, mit eredményezett a stratégia. Nos, nulla visszalépés mellett nettó 180 ezer pluszszavazat nem tűnik rossz eredménynek, már ha a kormányváltás illúzióját elfelejtjük. Micsoda szemfényvesztés: a néppártos Jobbik mandátumokat lopott baloldalról