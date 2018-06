Az okostelefonok felhasználóiról, sőt azok ismerőseiről is személyes, köztük érzékeny adatokat is átadott a Facebook több tucat telefongyártó és más eszközöket készítő cégnek. Ráadásul ezt nem a Facebook hozta nyilvánosságra, hanem újságírók derítették ki.

Miközben sok cég számára az új uniós adatvédelmi irányelvnek való megfelelés okoz gondokat, a legnagyobb közösségi oldal szekrényéből sorban esnek ki az adatvédelemmel kapcsolatos csontvázak. A Cambridge Analytica facebookos adatgyűjtési ügye ugyan csillapodott, de az általa vert hullámok még kitartanak. Mark Zuckerberg vezérigazgatót néhány hete idézték az Európai Parlement vezető képviselői elé, és a meghallgatáson több olyan szabályozói ötlet is előkerült, amely véget vetne a Facebook eddigi teljes szabadságának.

Az adatkezelési botrány nem csak a szabályozói oldalon, hanem a felhasználók egy részében is felerősítette az aggodalmakat: biztosan jó helyen vannak a személyes adatai a Facebooknál? A The New York Times által kiásott legújabb információk a „nem" válasz jogosságát erősítik.

Mit gyűjtöttek?

A közösségi oldal legalább 60 mobilgyártóval kötött adatmegosztási megállapodást az elmúlt években. A vállalatok között minden nagyobb szereplő megtalálható – aki számít és olyan is, aki már nem annyira –, az Apple, az Amazon, a BlackBerry, a HTC, a Microsoft vagy például a Samsung is. Hogy születtek ilyen megállapodások, azt eddig is tudni lehetett, az viszont eddig nem derült ki, hogy egészen pontosan milyen mélységűek voltak.

Egy mém a Cambridge Analytica-ügy kirobbanásának idejéből © Visszakövethetetlen szerző műve

A The New York Times jelentése szerint van miért aggódnunk. A Facebook ugyanis nem csak az adatgyűjtésbe beleegyező felhasználókról, hanem azok ismerőseiről is adott át információkat. A lap a vizsgálódás során arra jutott: még azokról is kikerültek más cégekhez személyes információk, akik beállításaik szerint semmit nem kívántak barátaikon túl másnak elérhetővé tenni. Az amerikai napilap szerint a gyártók információkat kaptak a készülék felhasználójának ismerőseiről: többek között kapcsolati státuszukról, vallási és politikai preferenciájukról, valamint az általuk meglátogatni tervezett események listájáról.

Elfelejtettek szólni

Az adatmegosztás ráadásul az után is folytatódott, hogy a Facebooknál azt kommunikálták, már nem osztanak meg harmadik féllel semmilyen ilyen jellegű adatot. Azt még 2014-ben jelentette be a Facebook, hogy a külsős fejlesztők 2015-től nem férhetnek hozzá a felhasználók ismerőseinek adataihoz. Csak éppen azt nem mondták el mellé, hogy saját hatáskörben kivételt tesznek az okostelefonok és néhány más eszköz gyártóival.

A közösségi oldal üzemeltetői csak idén áprilisban kezdték el felszámolni a megállapodásokat, miután a Cambridge Analytica miatt célkeresztbe került a vállalat.

Reklámszöveg a Cambridge Analytics weboldalán. © Cambridge Analytica

A Facebook blogján reagált a The New York Times riportjának megállapításaira. A vállalat szerint ezeket a megállapodásokat még akkor kötötték meg, amikor az alkalmazásboltok nem voltak a maihoz mérhetően hangsúlyosak az okostelefonokon. A Facebook szerint a külsős vállalatok csak olyan adatokra láthattak rá, melyeket az ismerőseik megosztottak a felhasználókkal.

Mi ezzel a probléma?

A helyzet két szempontból is aggályos. Elméleti síkon nézve nem tűnik túl elegánsnak, hogy a Facebook a beleegyezésünk nélkül adja át (adja el) másnak személyes adatainkat. Azt gondolhatjuk, hogy a nagy mobilgyártók mindegyike megbízható – amit egyébként a telefongyártók (Apple, BlackBerry, Microsoft, Samsung) lapnak nyilatkozó szóvivői is hangsúlyoztak. Gyakorlati síkon nézve mégis felmerül egy probléma. "Az, hogy egyre több és több személyes adatunk gyűlik össze a készüléken, komoly adatvédelmi és biztonsági kockázattal jár akkor, ha az adatokhoz az eszközön lévő más alkalmazások is hozzáférhetnek" – hangsúlyozta az amerikai napilap által megkérdezett Serge Egelman, a Kaliforniai Egyetem mobilos appokat tanulmányozó adatvédelmi szakembere.

Mint kiderült, a készülékgyártókkal kötött megállapodások a Facebookon belül sem arattak osztatlan sikert. Sandy Parakilas 2012-ben a vállalat vezető adatvédelmi szakembere volt, és már akkor felmerültek a szerződésekkel kapcsolatban adatvédelmi aggályok. "Sokkoló, hogy ez a gyakorlat még hat évvel azután is folytatódik. Ez ellentmondani látszik a [Mark Zuckerberg által a] kongresszusi meghallgatáson vallottaknak, miszerint a Facebook lezárt minden olyan lehetőséget, amellyel hozzáférést engedtek a felhasználók ismerőseinek adataihoz" – mondta a The New York Times-nak a szakember, aki még 2012-ben távozott a Facebooktól, és azóta hangos kritikusa a vállalat adatkezelésének.

Ha tudni szeretne az ügy fejleményeiről, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.