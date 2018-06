Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","shortLead":"A találkozóra Vlagyivosztokban kerülne sor, ha az észak-koreai vezető elfogadja a meghívást. ","id":"20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6340186f-7b5f-4eca-a439-c2d2f66b3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21482c0-67be-4738-aaf5-17703c088492","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Szeptemberben_talalkozna_Putyinnal_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 04. 11:55","title":"Szeptemberben találkozhat Putyinnal Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","shortLead":"Azért ma is előfordul egy-egy zápor, zivatar. ","id":"20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206644aa-c5de-40ee-b42c-80ea7d1fa927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2be941-3b9c-44f0-8c76-9c7685e7fe1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Marad_a_fulledt_nyari_meleg","timestamp":"2018. június. 04. 05:15","title":"Marad a fülledt nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha korrupcióval vádolnak egy politikust, nem a legelegánsabb ötlet három kiló aranyat letenni óvadékként, de a volt román pénzügyminiszter megtette.","shortLead":"Ha korrupcióval vádolnak egy politikust, nem a legelegánsabb ötlet három kiló aranyat letenni óvadékként, de a volt...","id":"20180604_Harom_kilo_aranyat_vitt_a_korrupcioval_vadolt_roman_exminiszter_ovadeknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9a5f1fb-b5eb-4b57-95d6-16f787503e0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Harom_kilo_aranyat_vitt_a_korrupcioval_vadolt_roman_exminiszter_ovadeknak","timestamp":"2018. június. 04. 18:02","title":"Három kiló aranyat vitt a korrupcióval vádolt román exminiszter óvadéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","shortLead":"Jó szezont zárt a Cipruson focizó Sallai Roland, sajtóhírek szerint most Angliába igazolhat.","id":"20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2847402-74c3-41e5-9676-30034e002595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ff00f7-70e8-4d0b-a18b-c15e608201ca","keywords":null,"link":"/sport/20180604_Premier_Leaguecsapat_erdeklodik_Sallai_Roland_irant","timestamp":"2018. június. 04. 18:23","title":"Premier League-csapat érdeklődik Sallai Roland iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak a vállalkozások? Ezt mutatta be alaposabban az Adózóna.","shortLead":"Mikor tekinthetők a tulajdon, a befolyás, a vezetés, illetve más szempontok alapján kapcsoltnak vagy kapcsolódónak...","id":"20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c27423ec-b811-4d46-9189-58769f12c227","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Mi_a_legnagyobb_buktato_ha_tobb_ceg_kozott_tuntetne_el_a_bevetelet","timestamp":"2018. június. 05. 10:45","title":"Mi a legnagyobb buktató, ha több cég között tüntetné el a bevételét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete.","shortLead":"Egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete.","id":"20180605_Ezert_nott_meglepoen_nagyot_a_magyar_gazdasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940eefbe-dc8d-4e3d-aef3-cc74fade6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Ezert_nott_meglepoen_nagyot_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. június. 05. 09:51","title":"Ezért nőtt meglepően nagyot a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két másik ember sietett az akkor már nem lélegző fiú segítségére. ","shortLead":"Két másik ember sietett az akkor már nem lélegző fiú segítségére. ","id":"20180604_Majdnem_meghalt_egy_kisfiu_a_vasvari_furdoben_mert_szulei_nem_tudtak_hogyan_kell_ujraeleszteni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a05ccb-1b3a-431b-a69d-d9382e07b5d7","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Majdnem_meghalt_egy_kisfiu_a_vasvari_furdoben_mert_szulei_nem_tudtak_hogyan_kell_ujraeleszteni","timestamp":"2018. június. 04. 15:21","title":"Majdnem meghalt egy kisfiú a vasvári fürdőben, mert szülei nem tudták, hogyan kell újraéleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen visszaesett. Mindenesetre egy újabb hang Európából, amely a Fidesz kizárását követeli a Néppártból.","shortLead":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen...","id":"20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0e5688-9c95-4e03-aaf1-32d2b407226b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. június. 04. 10:28","title":"A holland konzervatívok is azt követelik, zárják ki Orbánt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]