Lemondta a szigetes koncertjét A$AP Rocky, helyette egy kétszeres Grammy-díjas jön

Több, augusztusban esedékes európai koncertjét mondta le a napokban A$AP Rocky, így a Szigeten való fellépését is. A szervezők közleménye szerint a fesztivál pénteki napján a Nagyszínpad headlinere Kid Cudi lesz helyette, képünkön is ő látható.

A kétszeres Grammy-díjas Kid Cudi az amerikai hiphop és R&B-kultúra egyik vezéralakja. 2008-ban robbant be a zenei színtérre, és gyorsan felkapaszkodott a Billboard listák élére debütáló albumával, a Man on the Moon: The End of Day című anyaggal, ami dupla platinalemez minősítést kapott.

Pályafutása során több sikeres albumot adott ki több mint 22 millió eladott példányban. Most új albumon dolgozik, aminek első kislemeze Neverland címmel jelent meg idén májusban.

Polgári neve egyébként Scott Ramon Seguro Mescudi, ami azért érdekes, mert Cudi volt az első zenei inspiráció Travis Scott számára, aki tiszteletből vette fel a Scott nevet művésznevében, mert mindig nagy rajongója volt Kid Cudinak.