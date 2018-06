Az ipari automatizálás kapcsán évek óta hangoztatott félelem, hogy a robotok elveszik a munkánkat, a gépek ugyanis szép lassan felváltják majd az emberi munkaerőt. Hogy ez mikorra várható, arról eltérőek a vélemények, ugyanakkor egy ember már biztosan van, akit a gépek miatt rúgtak ki. Pontosabban: akit egy gép rúgott ki az állásából.

A BBC beszámolója szerint Ibrahim Diallo egyik nap azzal szembesült, hogy nem jó a belépőkártyája, ezért a biztonsági őr segítségével tudott csak bejutni a munkahelyének otthont adó épületbe Los Angelesben. Mivel hasonló problémája volt már korábban is, rögtön a főnökéhez sietett, hogy egy új kártyát kaphasson.

Ezek után azt vette észre, hogy a számítógépes rendszerből valaki kijelentkezett a nevében, az egyik munkatársa pedig azt mondta, a neve mellett az „inaktív" jelzés szerepel. A dolgok csak még rosszabbra fordultak, amikor ebéd után a felettese közölte vele, kapott egy e-mailt, amely szerint a szerződését megszüntették. A főnök megígérte, kivizsgálja az esetet.

A férfi, aki a The Machine Fired Me (A gép kirúgott) című posztban számolt be blogján az eseményekről, másnap már egyetlen rendszerhez sem fért hozzá, az asztalánál pedig egyszer csak megjelent két biztonsági őr, hogy kikísérjék őt az épületből. Mint kiderült, őket is e-mailben utasították erre.

© AFP / Carsten Koall

Mivel akkoriban egy hároméves szerződés nyolcadik hónapját töltötte épp, a következő három hete az e-mailezéssel telt el. Az ügye egyre magasabb szintekre került, de megoldással továbbra sem tudtak neki szolgálni.

Mint végül kiderült, a cég korábban egy új rendszerre állt át, eközben pedig az egyik felettesét elbocsátották, a szerződésből hátralévő időben pedig otthonról dolgozott. Csakhogy ez idő alatt egyszer sem újította meg Diallo szerződését az új rendszerben.

Emiatt a számítógép őt „egykori munkatársnak" tekintette, így először csak letiltotta a kártyáját, majd a rendszerből is kizárta őt. A BBC szerint annak ellenére, hogy kiderült a hiba, a nyomozás három hete alatti nem kapott fizetést, a kollégái pedig távolságtartóbbak lettek vele. Emiatt végül úgy döntött: munkahelyet vált.

Dave Coplin mesterségesintelligencia-szakértő szerint mindez jól példázza, miért volna szükség az ember-gép együttműködésre, ezzel ugyanis ki lehetne küszöbölni az ilyen hibákat.

