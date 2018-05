Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56028e7d-90b1-46b5-b0fc-96236e458c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14b589-2184-4680-b6b7-02020fc67329","keywords":null,"link":"/kultura/20180509_Te_is_lehetsz_Kim_Dzsong_Un_es_Mun_Dzse_In_Panmindzsonban","timestamp":"2018. május. 09. 11:43","title":"Te is lehetsz Kim Dzsong Un és Mun Dzse In Panmindzsonban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp egy játékokkal foglalkozó startup születésénél bábáskodik.","shortLead":"Bár a Google egy időre kivonult a közösségi médiából, azonban a színfalak mögött nem hagyja ki a lehetőséget. Most épp...","id":"20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e2daac-5299-45af-8225-e8e144e46c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf0e492-5bc2-4693-9ad6-60761a103dbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180507_arcade_uj_kozossegi_alapu_jatek_startup_a_googlenel","timestamp":"2018. május. 07. 19:00","title":"Játékosok, figyelem: izgalmas startupot épít titokban a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","shortLead":"A Vegyifegyver-tilalmi Szervezet végrehajtó testülete egyebek mellett a Szkripal-üggyel is foglalkozik idén.","id":"20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e8fafd1-2b55-4716-b7b3-0ee7974783e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4e2b1b-8fd3-4b7e-993b-36923da4f5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20180508_vegyifegyverek_komoly_feladat_var_csehorszagra","timestamp":"2018. május. 08. 21:55","title":"Vegyifegyverek: komoly feladat vár Csehországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","shortLead":"Két napon át várt kétségbeesetten megmentőire egy kölyökkutya Újdelhiben, mire a mérnökként dolgozó Raj Milind rátalált.","id":"20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b6b485-5e12-4ef3-9b4a-dc8e5b834ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f97f3e-0425-4f37-8338-46e6de53ee7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180508_dron_kiskutya_mentese_lifted_ujdelhi_milind_raj_atepitett_dron_allatmentes","timestamp":"2018. május. 08. 20:03","title":"Videó: fogta magát a mérnök, és átépítette a drónt, hogy megmentse egy kiskutya életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","shortLead":"Amióta mérik a csatorna nézettségét, ez volt a legjobb hónapja. ","id":"20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43abb974-c615-4794-9fc8-050a16f992e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5962cf73-9ca6-4864-bcb8-30de05f24164","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_oriasit_ment_a_hir_tv_aprilisban","timestamp":"2018. május. 07. 22:14","title":"Óriásit ment a Hír TV áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Franciaországban, akárcsak a fejlett világ egészében digitális forradalom zajlik, a hagyományos munkahelyek háromnegyede 2030-ig eltűnik vagy radikálisan megváltozik. Ezt az eredményt szűrte le a „Harris Interactive” intézet és a „Julhiet Sterwen” munkaügyi kabinet közös felmérése.","shortLead":"Franciaországban, akárcsak a fejlett világ egészében digitális forradalom zajlik, a hagyományos munkahelyek...","id":"20180508_12_eve_van_a_fejlett_vilagnak_hogy_felkeszuljon_a_hagyomanyos_munkahelyek_haromnegyedenek_eltunesere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e4d4c3-2e13-4de7-9aae-1f7a2ad7fd62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180508_12_eve_van_a_fejlett_vilagnak_hogy_felkeszuljon_a_hagyomanyos_munkahelyek_haromnegyedenek_eltunesere","timestamp":"2018. május. 08. 10:25","title":"12 éve van a fejlett világnak, hogy felkészüljön a hagyományos munkahelyek háromnegyedének eltűnésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","shortLead":"Egyre szabályosabb a rendőrsorfal a Kossuth téren.","id":"20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa6b392-5953-4187-86c6-6a18ee0c8484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e52cf9f2-51d4-4f22-863b-7541b1788efa","keywords":null,"link":"/itthon/20180508_Mutatjuk_fentrol_a_Kossuth_teri_tuntetest","timestamp":"2018. május. 08. 11:05","title":"Mutatjuk fentről a Kossuth téri tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","shortLead":"Történetében először jutott be a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe a Puskás Akadémia.","id":"20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad951c3c-4ba9-4c9e-836c-a5ec8a6214eb","keywords":null,"link":"/sport/20180508_olyat_tett_a_felcsut_amit_meg_eddig_soha","timestamp":"2018. május. 08. 22:10","title":"Olyat tett a Felcsút, amit még eddig soha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]