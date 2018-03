Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett babamonitornak vagy felügyeleti rendszernek használhatjuk, amely jelzi a nem kívánt betolakodókat, amikor távol vagyunk otthonunktól, irodánktól. De mi történik akkor, ha otthonunk helyett minket kezd el figyelni? Most ennek nyomára bukkantak szakemberek.","shortLead":"A modern okos kamerák számtalan speciális funkcióval rendelkeznek, amelyek a felhasználók kényelmét szolgálják: fejlett...","id":"20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a76a5c-913e-4d81-b5b0-0e08654a04a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kaspersky_lab_biztonsagi_kamera_babamonitor_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2018. március. 18. 16:13","title":"Találtak 2000 olyan otthoni kamerát, amelyek képébe idegenek is belenézhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","shortLead":"Ugyanaz a mélabús zongoraszó.","id":"20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e6879c-f9e4-4ee0-ae76-54442c4b1039","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_deutsch_tamas_video_brusszel","timestamp":"2018. március. 18. 11:53","title":"Deutsch Tamás megcsinálta bécsi videóját - Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde hozta ki a sodrából.\r

\r

","shortLead":"Az ország egyik legnépszerűbb Facebook-oldalának általában nem nagyon politizáló gazdáit Orbán március 15-i beszéde...","id":"20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a287d5-08b5-4f34-8d48-263fcca1d258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd09d4da-5810-4f4b-9d32-e08fb48fe383","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Tibi_atya_is_megszolalt_es_kormanyvaltast_akar","timestamp":"2018. március. 17. 18:15","title":"Tibi atya keményen megszólalt: kormányváltást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak zárva a hóátfúvás miatt, Szabolcsban és Hajdú-Biharban viszont már normalizálódni látszik a helyzet. ","shortLead":"Az M1-esen haladók a hegyeshalmi oldalon továbbra is többfelé számíthatnak torlódásra. Borsodban mellékutak vannak...","id":"20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce084f05-51d6-446d-93a7-7d7b30e3865d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180318_itt_vannak_az_ujabb_utinfok_borsodban_vannak_meg_lezart_utak","timestamp":"2018. március. 18. 16:03","title":"Itt vannak az újabb útinfók, Borsodban vannak még lezárt utak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszire hívott össze sajtótájékoztatót vasárnapra, mert állítólag van egy fontos hangfelvétel a Soros-hálózat berlini szervezetének tevékenységéről. Dénes Balázs, akit \"leleplezni\" vél a kormány, most is azt mondja, amit a hangfelvételen, és szerinte semmi kivetnivaló nincs abban, ha egy nemzetközi jogvédő szervezet beszél a kormányokkal is.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter Dunakeszire hívott össze sajtótájékoztatót vasárnapra, mert állítólag van egy fontos...","id":"20180318_Szijjarto_Hangfelvetel_van_arrol_hogy_a_Soroshalozat_kormanyokat_akar_egymasnak_ugrasztani","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f00d3be-fed3-42df-a954-f46f1217258b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb2dc29-2d10-48b6-b860-ae99bc60b342","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Szijjarto_Hangfelvetel_van_arrol_hogy_a_Soroshalozat_kormanyokat_akar_egymasnak_ugrasztani","timestamp":"2018. március. 18. 16:23","title":"Szijjártó: Hangfelvétel van arról, hogy a Soros-hálózat kormányokat akar egymásnak ugrasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc10b483-ad2d-4371-a852-3d3b21ac5c63","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az oroszországi elnökválasztás vége után közzétett első exit pollok szerint a hivatalban lévő államfő, Vlagyimir Putyin nyerte meg a vasárnapi voksolást, és a voksok 74 százalékának megszerzésével már az első körben biztosította magának az újabb hatéves mandátumot. A hivatalos adatok szerint viszonylag magas, hatvan százalék fölötti volt a részvételi arány, ám ezt csak különféle trükkök révén sikerült elérni. ","shortLead":"Az oroszországi elnökválasztás vége után közzétett első exit pollok szerint a hivatalban lévő államfő, Vlagyimir Putyin...","id":"20180318_orosz_elnokvalasztas_megdolgoztak_putyin_gyozelmeert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc10b483-ad2d-4371-a852-3d3b21ac5c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae68c35f-acb0-4d63-864a-2161f9beddca","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_elnokvalasztas_megdolgoztak_putyin_gyozelmeert","timestamp":"2018. március. 18. 19:19","title":"Orosz elnökválasztás: Megdolgoztak Putyin győzelméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával szennyezett. Az amaránt kapható a magyarországi Lidl-üzletekben is, az áruházlánc figyelmeztet: ne együnk a bioélelmiszerből!","shortLead":"Az osztrák gyártó visszahívja a Golden Sun Bio márkanévre hallgató gabonáját, az amarántot, mivel az szalmonellával...","id":"20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f009435-0222-4495-87f8-3f2c19335fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5eea68-ea50-4531-bce8-e8678627e67c","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_Lidlben_is_kaphato_bioelelmiszert_hivnak_vissza_szalmonella_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 09:40","title":"A Lidlben is kapható bioélelmiszert hívnak vissza szalmonella miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]