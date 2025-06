Navracsicsné a férjének: Őszintén szeretnénk, ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben

“Szeretném megismételni egy korábban eltüntetett hozzászólásom tartalmát. Továbbra is meggyőződésem, hogy a kereszténységet, a kereszténydemokrácia eszméjét nem szabad eszközként használni, és visszaélni vele. Őszintén szeretnénk, ha újra méltóvá válhatnál arra, hogy a keresztény értékek hiteles képviselőjeként vehess részt a közéletben. Ezen az úton a gyerekek is, és én is nagy szeretettel fogunk támogatni” – írta Navracsics Tibor felesége, Navracsicsné Prevoz Anikó férje Facebook-oldalának egyik bejegyzése alá szombaton.

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter pénteki posztja, ami alá felesége kommentelt, arról szól, hogy nyíltan beszélgetett kereszténydemokrata polgármesterekkel az önkormányzatokat érintő legfontosabb kérdésekről a KDNP tatai konferenciáján, az elnökségi ülés után.

Navracsics Tibor több mint két éve költözött el második feleségétől, Prevoz Anikótól, aki korábban a Fidesz munkatársa volt, és akivel 2006-ban házasodtak össze, írja a 444.hu. Prevoz a párthoz közeli Nézőpont Intézetnél helyezkedett el, majd különköltözésük után azzal került be hírekbe, hogy az ő neve is rajta volt a kiszivárgott Megafon-listán, amely azokat tartalmazta, akik beadták a jelentkezésüket egy képzésre. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium sajtóosztálya szerint ez magánügy, amire a miniszter nem reagál.