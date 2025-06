Mandalórik, ragadozók, mutánsok, kalózok – több tízmilliárd dolláros iparág a cosplay, és messze még a csúcs

A mese erős, a mese töretlen, és több ezer ember lelkesedését el tudja vinni a Hungexpóra is. A múlt hétvégén megtartották a világ legjelentősebb mesefesztiválja, a Comic Con budapesti felvonását, ahova most is tömegével jöttek kiállítók, szerzők, rendezők és a különböző jelmezüket felvonultató rajongók.

A jelmezes – a fantasyvilágban használt nevén cosplay – már most is jelentős piac, és várhatóan további szép növekedés előtt áll. A legutóbbi, 2022-es becslés szerint 35 milliárd dolláros üzletről van szó, ahol az évtized végéig évről évre két számjegyű növekedést várnak, egy elemzés 2028-ra már 80 milliárd dollár feletti összegről beszél. Itt a mérhető tételekről van szó, vagyis jelmezekről, parókákról, kellékekről, amiknek követhető az eladási darabszáma. Ehhez azonban jönnek még a szintén vagyonokat megmozgató találkozók, fellépések és a műfajhoz kapcsolódó egyéb, például reklámipari költések, amelyek szintén folyamatosan nőnek.

“Kalandra megyünk, gazdagság nem lesz belőle” – így áll most a magyar mesepiac Színt, élményt és közösségi lehetőségeket képvisel Magyarországon művelői szerint a még most is lenézett mesevilág. A piac él és fejlődik, érdemes fesztiválokat és összejöveteleket szervezni, témára specializálódott boltot nyitni, egyelőre azonban nem fog belőle túlságosan sok pénzt keresni senki. Súrlódások ennek ellenére ebben az üzleti szektorban is vannak.

Verseny és limuzin

Nem kis tételekről van szó, akár olyan összegekről is, amelyek egy ember megélhetését biztosítják – derült ki, amikor a nemzetközi cosplay szcénában hírességnek számító játékosokat faggattuk.

A budapesti Conon szerepelt Danny McFly, aki leginkább az általa készített páncélos jelmezekről ismert, ahogy Okkido is, aki korábban volt már cosplay-világbajnok is. Mert hogy ezen a terepen is komoly versengés van. A beszélgetés során felemlegettek több olyan alkalmat, amikor híres filmszínészeknek kijáró rajongói fogadtatásban részesültek egy-egy kiállításon, Okkido egy olyan esetet is említett, amikor fellépésre menet a repülőről leszállva limuzin várta.

Predatort fotózza egy rajongó Szász Lilla

A versenyekről megoszlanak a vélemények a közösségben. McFly elmondása szerint ő megválogatja, hol indul el, mind a résztvevők számánál, mind az elérhető nyeremények terén küszöböt szab. A bírálással sem mindig mindenki elégedett. Ugyancsak McFly mondta azt kérdésünkre, hogy

egy minőségi jelmeznek nemcsak 10 méterről, hanem 2 centiről is jól kell kinéznie, ezért sokkal hitelesebbek azok a versenyek, ahol a zsűri tagjai maguk is cosplayesek.

A nyilvánossággal járó izgalmak mellett mind Okkido, mind McFly dolgozik is, mindketten a szórakoztatóiparban.