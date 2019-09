Mészáros- és Pancho Aréna-közeli szeméthegy borzolhatja a kedélyeket Felcsúton és Bicskén

Mint szigetet a víz, úgy veszi körbe a hulladékválogató épületét az a több száz tonnányira becsült szeméthalom, amely néhány hónapja kezdett gyarapodni a Bicske és Felcsút közötti országút szomszédságában, már bicskei területen, de csak pár száz méterre a felcsúti stadiontól és a miniszterelnök mellette álló házától. A riasztó képeket a független Bicskei Szó is közölte, de ahogy a blog szerkesztőjének a kérdésére, úgy a HVG-nek sem válaszolt a cégvezető vagy a tulajdonos önkormányzat, hogy miért növekszik a szeméthegy.

A helyiek úgy tudják, ezen a telephelyen csak átmenetileg, legfeljebb 3-5 napon át lehetne elhelyezni hulladékot. Ráadásul nem biztos, hogy csak szelektív és zöldhulladék dekkol a területen, hanem amiatt is aggódnak, hogy akár vegyes háztartási szemét is odakerül, holott ahhoz megfelelő védelemre lenne szükség a felszín alatti vizek érdekében. Csakhogy a tatabányai hulladéklerakó már nem fogadja be a szállítmányokat a Zöld Bicske Kft. tartozásai miatt, amit a bicskeiek nem is cáfoltak.