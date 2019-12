Gergely Márton: A színháztörvény két förtelmes igazsága

Érdekes módon a feltételes módot és a három kérdőjelet is megtalálják viszont a klaviatúrán, amikor az Újszínház feltételezett zaklatási ügyéről kellene írni.

Most is kijelentő módban, három felkiáltójel kíséretében írják le, mi az szerintük, amit Gothár Péter elkövetett, és amiben Máté Gábor színházigazgató segítette viselkedését. Ünneplik a kormánypárt frakcióvezetőjét, amiért tárgyalás nélkül hirdet ítéletet egy teljes alkotói kör felett a Facebookon.

A büntető törvénykönyv is elrettentő akar lenni, nem feljelentést csalogató. Nem azt lesi, mennyire legyen alacsony a büntetési tétel, hogy a meglopását jelenteni merje a megrabolt fél, hanem hogy hány börtönben töltött évtől riad vissza a tolvaj.

Két éve tanuljuk, milyen nehéz a zaklatások feltárása, micsoda problémát okoz az áldozatok kényszerű hosszú hallgatása, mennyire kevés az eszköz a kezünkben, amikor évek távlatából kell legszűkebb körben megtörtént eseteket feltárni. A szexuális visszaélések feldolgozása ellen épp az volt az állandó érv, hogy nem hoz semmi megtisztulást, nincs semminek következménye, ergo meg sem védi a következő generációt. Hát most egy olyan törvény született, amelynek semmi köze ugyan a zaklatáshoz vagy az áldozatok védelméhez, mégis szolgálhatja talán azt, hogy a következő nagyhatalmú embernek a keze esetleg megálljon a levegőben, amikor beosztottja alsóneműje után nyúl, mert egy mozdulattal akár mindent tönkretehet.

Mihályi Győző esetét nem vizsgálják, és azt sem kérdezik, profitálhatott-e Dörner György színházigazgatói újraválasztásánál abból, hogy a pályázati eljárásban egyedül Mihályi volt jelen a társulatból – fél évvel azután, hogy az állítólagos zaklatási ügyet ki kellett volna vizsgálni. A kormánysajtóban hirtelen „obskúrussá” válik a feljelentő levél, hiteltelenné a vád, és túlzottan ügybuzgóvá a baloldali vezetésű Budapest.

Miközben álszentségben nincs párjuk, keresik a lehetőségét, hogy lecsapjanak a kettős mércére.

Aha, hoppá, a vakkomondor ügyét állandóan felemlegető baloldali sajtó vajon MIÉRT HALLGAT, AMIKOR JUHÁSZ PÉTER FÉLIG AGYONVERTE A FELESÉGÉT????

A két évvel ezelőtti agresszív kérdésekre most tudunk pontos feletet adni, mert mostanra futott végig az Együtt egykori pártelnökének ügye is a bíróságokon. Nos, Balogh József fideszes képviselő jogerősen felfüggesztett börtönbüntetést kapott az élettársa bántalmazásáért, míg Juhász Péter jogerősen több millió forintot kapott azon fideszes orgánumoktól, amelyek asszonyverőként állították be. Ha még egyszer megkérdezi a kormánysajtóból valaki, hogy a független szerkesztőségek miért nem visszhangozzák vádjaikat, akkor itt keressék a megoldást.

Aki bármiben hajlandó hazudni, annak semmit sem fognak egy idő után elhinni. Az sem felel meg például a valóságnak, hogy a Fidesz bármilyen fokon a színházi zaklatások ellen akarna fellépni. A kormány mindössze igyekszik visszaállítani azt a helyzetet, amit október 13-án elvesztett.