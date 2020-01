Nőket zaklatott, mert megtehette, a szelleme pedig ma is áthatja az amerikai közbeszédet

Magatehetetlen, partra vetett bálnához hasonlító alakként ábrázolja a 2017 májusában a floridai otthonában, 77 éves korában elesett, és az elszenvedett agyi sérüléseibe – na meg kóros vérzékenységébe – belehalt Roger Ailest a nyitó képsorokban a Showtime amerikai előfizetéses tévécsatorna hétrészes, az HBO-n is látható A legharsányabb hang című sorozata. A Jay Roach által rendezett Botrány (Bombshell) című, három Oscar-jelölést kapott mozifilm is a Fox News alapítójával foglalkozik, akinek és az ügyének is szezonja van. Mindkét alkotás tavaly készült, és megmutatja, milyen könyörtelen manipulációk révén építette fel a vezető amerikai hírtévét Ailes, aki a metoo mozgalom indulása és egy évvel Harvey Weinstein leleplezése előtt szexuális zaklatási botrányba bukott bele.

Ailes – akinek elhízott alakjába a tévésorozatban Russell Crowe, a filmben pedig John Lithgow bújt bele – egész pályafutását a pénz és a hatalom vágya vezérelte. Mégpedig azért, nehogy olyan életet kelljen élnie, mint az ohiói autóipari szektorban dolgozó apjának, aki a frusztráltságát gyakran vezette le azzal, hogy nadrágszíjjal verte Ro­gert és bátyját. Ailes az Ohiói Egyetemen rádiós és televíziós újságírásból szerzett diplomát, és már az 1968-as elnökválasztás idején, Richard Nixon csapatában médiatanácsadó volt. Később Ronald Reagant és az idősebb George Busht segítette, utóbbival például 1991 januárjában átvette, hogyan kell bejelentenie az Öböl-háború megindítását. A CNBC gazdasági hírcsatorna felvirágoztatása után Rupert Murdoch médiamágnás hívására 1996-ban elindította a Fox Newst, amely 2002 januárjától egyre nagyobb előnnyel vezet a hírtévék körében a CNN és az MSNBC előtt.