Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt

Ausztriában tavaly május óta sokan merítenek az úgynevezett Ibiza-videóból. Ez volt az a hétórányi titkos felvétel, amelyen az osztrák szabadságpárt, az FPÖ akkori elnöke és helyettese egy spanyolországi villában pénzről és hatalomról, a korrupció állami módszereinek titkos módszereiről tárgyaltak egy orosz oligarchának hitt fiatal szerb nővel. A két politikus provokáció áldozata lett, gátlástalan mondataikat rögzítették, a hétórás színvallásból 7 percet bejátszottak az állami televízióban, s aztán szerte a kontinensen. Azóta a két politikus elveszítette rangját, tisztségeit, új kormány alakult, az osztrák ügyészség, a rendőrség alaposan kiaknázta az akár börtönbüntetéshez is elegendő terhelő információkat.

Ezen húzta fel magát Kovács Zoltán

Ebben az egyébként 2017-ben készült anyagban dicsérte Strache (most épp a politikába visszatérését tervező) akkori FPÖ-elnök Orbán Viktor magyar kormányfőt, akinek csaknem az egész magyar sajtót sikerült a hatalma alá terelni. Megemlítette, hogy a példaképének tekintett politikust egy osztrák üzletember segítette, Heinrich Pecina, aki az előző 15 év sok-sok magyar sajtótermékét felvásárolta, s átjátszotta Orbánnak.

Talán ebből a megjegyzésből merített ihletet a magát az „osztrák tv-előfizetők Robin Hood”-jának nevező Peter Klien, amikor a „Gute Nacht Österreich” nevű, amerikai mintára (Last Week Tonight with John Oliver) készített műsorának január 23-i adásában 16 percet szentelt Magyarországnak elsősorban annak, hogyan kebelezte be és tette szócsövévé a médiát a kormány.

A humorista meglepő magyar tényismerettel mutatta be az illiberális állam működését, nem feledkezve meg az Orbán "előkertjében" álló felcsúti stadionról (lásd a fenti képkivágást a filmből), és Mészáros Lőrincről sem.