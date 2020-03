Mi köze az agy gyulladásának az Alzheimer-kórhoz? Magyarok találták meg a rejtély kulcsát

Olyan új kommunikációs útvonalat írtak le, amely segítségével az agy fő immunsejtjei, a mikrogliák képesek lehetnek érzékelni az idegsejtek sérülését, és egyúttal segíteni regenerációjukat. A mikroglia ugyanis nagyon korán észleli, ha az idegsejttel baj van, és percek alatt képes visszahatni az idegsejt működésére. Ez azt jelenti, hogy a folyamat pontos megértésével akár több idegrendszeri betegség kezelésében is jobb eredményeket lehetne elérni.

„az ember képes évekig dolgozni egy hipotézisen, amely aztán sosem igazolódik, és az eredmények nagy részénél is ez a helyzet”.

Szerinte a felfedezéshez szerencse is kellett, a szemünk elé került a sejtek közti kapcsolat, és a megfelelő technika, a megfelelő szakemberek is kéznél voltak.

„A mikroglia és az idegsejtek sejttestje közti direkt kapcsolat létezését egy ideje már feltételeztük, számos mikroszkópiás vizsgálatunk alapján. Aztán a Science-cikk megosztott első szerzőjét, Cserép Csaba kollégámat megkértem, hogy csináljon egy elektron-tomográfos vizsgálatot, hogy nagyobb felbontást kapjunk. Ekkor tárult fel először, hogy ez a kapcsolat nemcsak létezik, hanem egyedi szerkezeti jellemzőket is mutat.

Az akkor még a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó intézetben ezzel célzottan senki sem foglalkozott. Pénzt a kutatáshoz az Európai Kutatási Tanács pályázatán szerzett, továbbá az Akadémia Lendület programjából, a Nemzeti Agykutatási Programból és az OTKA-tól. A kutatócsoport több mint fél tucat munkatársa között vannak külföldi és magyar hallgatók, orvosok, biológusok, biomérnök-kutatók. Dénes Ádám immunológus, neurobiológiából doktorált. Felfedezésükről a rangos tudományos hetilap, a Science is beszámolt idén januárban .

Dénes Ádám és csapata 2015 óta szeretné megérteni a különböző idegrendszeri betegségek, mint például a stroke, az epilepszia, az Alzheimer-, illetve a Parkinson-kór hátterét. Dénes doktor korábban is ezzel foglalkozott, a többi között a manchesteri egyetemen, mint mondta, "kicsit kalandvágyból" jött haza. „Az volt a vágyam, hogy hazajöjjek és megpróbáljak csinálni egy labort”, olyat, ahol az idegrendszeri gyulladásos folyamatokkal lehet foglalkozni.

Világhír és óvatosság

A Science cikke után világhírű kollégák ragadtak tollat és gratuláltak nekik, Dénes doktor mégis óvatos, vallja, „legyen az ember a saját eredményeivel szerény, ennek a felfedezésnek az értékét is csak évek múlva lehet majd megmondani”. Most mindenesetre úgy véli, hogy a mikroglia szelektív modulálásával lehetne gátolni azokat az útvonalakat, amelyek közreműködnek az idegsejtek sérülésében, és segíteni azokat, amelyeken keresztül a mikroglia képes az idegsejtek működését regenerálni. Ha megértenénk ezeket a folyamatokat, és látnánk, hogy a mikroglia miként aktiválódik, ez segíthetné nagyon sok idegrendszeri betegség diagnosztikáját és terápiáját.

Dénes úgy magyarázta, agyunkban az idegsejtek nagyon érzékenyek a gyulladásos folyamatokra, és ez számos idegrendszeri betegség kialakulásában szerepet játszik. További probléma, hogy az agyban az elvesztett idegsejtek zöme nem pótolható, ha megsértjük az ujjunkat, az is begyullad, fáj, de utána hamar meggyógyul.

Ha viszont az agyban maradandó sérülést szenved egy akkora terület, mint a hüvelykujjunk körme, akkor lehet, hogy valaki az életében nem fogja tudni többé behajlítani a lábát vagy a kezét.

Ezért nagyon nem mindegy, hogy az agyi gyulladásos folyamatok mennyire jól szabályozottak.

Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy az agyban zajló gyulladásos folyamatok mechanizmusai nagyon hasonlóak ahhoz, amit más szervekben látni lehet. Csakhogy az agynak van egy saját immunsejttípusa, ez az úgynevezett mikrogliasejt, amelyet Dénes a „gyulladásos folyamatok karmesterének” nevez. Bár a mikroglia szerepe az agyi gyulladásos folyamatokban régóta ismert, felfedezésük egyik újdonságát az adja, hogy rájöttek, ez az immunsejt az idegsejtek központi egységét, a sejttestet is tudja ellenőrizni, és ezen keresztül finomhangolni az idegsejt működését: „ez azért fontos, mert itt zajlanak zömmel azok a folyamatok, amelyek egy idegsejt sorsát meghatározzák”.

Versenyfutás az idővel

Nagyon sok idegrendszeri betegség jelei már jóval azelőtt, akár fiatalkorban is kimutathatók lehetnek, hogy a neurológiai tünetek megjelennének. A mikroglia aktivációja az egyik legkorábbi változás, amely például pozitron emissziós tomográfiával (PET) jelenleg is mérhető és neurodegeneratív betegségek esetén megelőzi a demencia vagy a mozgászavarok megjelenését. Csakhogy a képalkotó eljárások most még nagyon drágák ahhoz, hogy a mindennapokban megelőzésre használják azokat, Dénes Ádám szerint ezért

„nem is valószínű, hogy az egész populációt el fogják kezdeni leszkennelni, hiszen az sem világos, milyen terápiás beavatkozást kellene az eredmények alapján végezni”.

Ahhoz, hogy a veszélyeztetettséget látni lehessen, a szakember szerint meg kell érteni, hogy ezek a betegségek miért alakulnak ki, és melyek azok a speciális markerek, amelyek az adott idegrendszeri betegséghez jól köthetők. Óriási a feladat, jelenleg ezernél is több klinikai vizsgálat irányul erre világszerte.

Ez a videó segíthet megérteni, hogyan működik a mikroglia, hogy kapcsolódik az idegsejtek sejttestéhez, hogyan teremt lehetőséget a sejtek közti kommunikációra: