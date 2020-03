Gergely Márton: Eljött Orbán Viktor nagy pillanata

Eljött Orbán Viktor nagy pillanata. A magyar kormányfő évek óta a nemzetközi porond nehézsúlyú versenyzőjeként lép fel, aki hidat épít Kelet és Nyugat között. Ő az, aki mindenkinél korábban felismerte a valódi veszélyt, nem hagyta a figyelmét elterelni csip-csup válságokkal, ráadásul szoros viszonyt ápol a világpolitikát mozgató legfontosabb szereplőkkel. Nincs ebben gúnyolódás, ez az a kép, amelyet Orbán magáról igyekszik kialakítani. Csak próba elé nem állította még az élet. Eddig.

Bár Magyarországon öt éve érvényben van a tömeges bevándorlás okozta vészhelyzet, 2015 szeptembere óta most először áll fenn újabb menekültválság valós veszélye. Tízezrek torlódtak fel a török–görög határon, hogy bejussanak az Európai Unióba. Noha a menekülni vágyók tömegében most is többségben vannak azok a szíriai polgárok, akik a nemzetközi egyezmények alapján védelemre jogosultak, most nincs egyetlen uniós tagállam sem, amely tárt karokkal várná őket. Európa megtanulta a leckét: a tömeges és rendezetlen beáramlás azokat erősíti, akik a jogállam megdöntésére törnek.

Orbán Viktornak igaza lett, a menekültek veszélyt jelentenek az életformánkra, és hogy így legyen, azért ő tette a legtöbbet.

Öt éve Angela Merkel mutatta az utat, és Orbán volt a pária. Most viszont a magyar kormányfő álláspontjának van abszolút többsége. Már csak az a kérdés, hogy a határvédelemre építő válasz hosszú távon is hatásosabbnak bizonyul-e a befogadásnál.