Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 2. rész, „Fehér hatalom”

– Igen, a múlt héten csináltattam – válaszolta, miután az utolsó csepp sört is kiitta Old Style-os dobozából.

Scully haverom közvetlenül Carmine-nal szemközt lakott, aki a mentoraként egyre mélyülő dacot nevelt belé. Carmine határozottan rajta tartotta az ujját az underground zenei szcéna pulzusán, s azon nyomban lemásolta Scullynak a legjobb punkbandák – The Effigies, Naked Raygun, Bhopal Stiffs, Big Black, Articles of Faith – albumait, amint Chicago utcáin felbukkantak.

Ezeknek a válogatáskazettáknak hála, Scullyval rácuppantunk a punk rockra, gyűjteni kezdtük az összes helyi és országos banda bakelitlemezét, és szabályosan versengtünk, hogy minden új és importált albumot megvegyünk, amire csak rátehetjük a kezünket.

Általában Scully hallott először ezekről a bandákról, főleg Carmine-nak köszönhetően. Azok, akiket szerinte érdemes volt hallgatni, azonnal kivívták a tiszteletünket. Cockney Rejects. The Clash. Ramones. The Pogues. Stray Cats. Joan Jett and the Blackhearts. Angelic Upstarts. X. Sham 69. Combat 84. The 4-Skins. The Business. Cock Sparrer. Bad Religion. Social Distortion.