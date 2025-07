Putyin rájött, mekkorát tévedett, és meg fog fizetni ezért – elemez a világsajtó, miután Trump Ukrajna oldalára állt

The Washington Post

A vezércikkben azért imádkoznak, nehogy meggondolja magát Donald Trump amerikai elnök, és kihátráljon Ukrajna mögül. Hiszen róla már szinte közmondásszerű az a vélekedés, hogy az utolsó pillanatban mindig félrerántja a kormányt. Erre már kifejezés is született: TACO (Trump Always Chickens Out).

De egyelőre úgy áll, hogy Kijev több fegyvert kap ezentúl, ugyanakkor a háború vége érdekében fokozni kell a nyomást Vlagyimir Putyin orosz elnökre. Mindazonáltal az 50 napos ultimátum kockázatos, mert ha bejön, érzékenyen érintheti Oroszországot – és sajnos az egész világot.

Azonfelül Moszkva értelmezheti úgy, hogy nem is komoly az új amerikai hozzáállás, ám főként Ukrajna, valamint az USA hitelessége érdekében a Fehér Ház nem visszakozhat. Mindenekelőtt Patriot rakétákat kell küldenie, mivel az utóbbi időben fokozódtak az orosz bombázások, miközben megrekedt a szárazföldi hadművelet.

Továbbá olyan fegyvereket kell adnia, amelyekkel el lehet érni a front mögötti orosz területeket. A párbeszéd kikényszerítésére hatékony eszköz volna az oroszok partnereire kivetendő szankció. Különösen az orosz olaj két fő vevőjét, Kínát és Indiát sújtaná.