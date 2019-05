A klasszikus adóparadicsomok közül már a Seychelle-szigetek is arra kényszerült, hogy az OECD nyomásának engedve átláthatóbbá tegye az adórendszerét, így kerülve el a feketelistákat. A 2019-es változtatásoknak köszönhetően már nem sokkal maradnak el a nemzetközi adótervezés éllovasaitól.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet – más néven OECD – az elmúlt években nagy erőfeszítést tett arra, hogy a nemzetközi adóelkerülést minél nagyobb mértékben visszaszorítsa. Ennek eredményeként készült el a BEPS projekt, amely a nemzetközi agresszív adótervezés és adóelkerülés ellen lép fel. Ezt kiegészítve megjelent a banki automatikus információcsere is, amely az átláthatatlan tulajdonosi struktúrával, a nem áttekinthető céges tevékenységgel és az adóelkerüléssel veszi fel a harcot. Ennek következményeként olyan társaságok nem tudnak bankszámlát nyitni, amelyeknek nem egyértelmű a tulajdonosi köre és a tevékenysége. Az elvárások teljesítését több mint nyolcvan ország vállalta.

A bekövetkező változások jól bemutathatók a Seychelle-szigetek esetével. A köztudatban adó- és offshore paradicsomként élő egzotikus ország egy időre feketelistára került a felettébb laza szabályozás miatt, amely például az adóbevallási és beszámolókészítési kötelezettség hiányával is magyarázható.

“A Seychelle-szigetek komoly erőfeszítéseket tett és tesz azért, hogy lépést tartson a nemzetközi adózási elvárásokkal és tendenciákkal” – nyilatkozta Volosin Jurij, a Crystal Worldwide nemzetközi tanácsadócég pénzügyi igazgatója.

Az indiai-óceáni szigetország territoriális adórendszert vezetett be az idei évtől, ezáltal egy társaság bevételei két csoportba sorolhatóak, belföldről- és külföldről származó bevételekre. A belföldi ügyletekből származó profit után legalább 25%-os mértékű társasági adót kell megfizetni, továbbá adóbevallást és beszámolót is be kell nyújtani a hatóságokhoz. Fontos azonban, hogy a külföldi ügyletekből származó nyereség után nem keletkezik adófizetési kötelezettség, így sem adóbevallást, sem pedig beszámolót nem kell benyújtani.

Bár ezek a körülmények európai szemmel még mindig lazának tűnhetnek, de a nemzetközi szabályozásnak való megfelelést nagyban előremozdította.

„Amennyiben a klasszikus adóparadicsomok továbbra is szeretnének a nemzetközi adótervezés fontos szereplői maradni, kénytelenek lesznek követni a trendeket és megfelelni az OECD elvárásainak” – véli a szakértő. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Seychelle-szigetek szereplése a nemzetközi adótervezési piacon komoly hatással van a gazdasági teljesítményre is, mivel az adókból befolyt összeg a szigetország harmadik legnagyobb bevételi forrása. Több mint 200.000 cég van bejegyezve az ország területére. Fontos, hogy az ország vezetése komoly hangsúlyt fektessen arra, hogy kedvező környezetet alakítson ki a nemzetközi üzleti világ szereplőinek.

A helyszín egyik legfontosabb tulajdonsága megmaradt, ami az anonimitás. A társaságok adatait továbbra is a külön engedéllyel bíró, független szolgáltatók tartják nyilván, nem a cégbíróság vagy más hatóságok, tehát a céges adatok nem érhetőek el nyilvánosan.

A magyar szabályozás szemszögéből kétféleképpen is lehet értelmezni a társasági adó mértékét, mivel a személyi jövedelemadóról szóló törvény szempontjából a szigetország nem tekinthető alacsony adókulcsú államnak, mivel az adó mértéke meghaladja a hazai 9%-ot, viszont a társasági adóról szóló törvény alapján a társaság által ténylegesen megfizetett adó mértékének kell elérnie a 4,5%-ot. Magyarország és a Seychelle-szigetek között nincsen kettős adóztatást kizáró egyezmény. Már egy korábbi cikkünkben is szó esett arról, hogy 2016 óta a fel nem osztott nyereség után nem keletkezik adófizetési kötelezettség, csak akkor, ha például osztalék formájában meg szeretné kapni a tulajdonos.

Láthatóan a nemzetközi trendek – amelyekre főként az OECD ajánlásai és más nemzetközi megállapodások vannak hatással – határozzák meg az egyes országok adórendszerében végbemenő változtatásokat. Ebből fakadóan a klasszikus adóparadicsomok fokozatosan elveszítik a vonzerejüket, napról-napra standardizálódik a nemzetközi adózás. Így amennyiben egy ország a saját útját választja, akkor nagy eséllyel hátrébb kerül a versenyben és nem fog tudni akkora szeletet vágni az adótervezési tortából.

A pozitív változtatás tökéletes példája a Seychelle-szigetek, amely ki tudott lépni a klasszikus adóparadicsom szerepéből és jelenleg egy újabb és modernebb köntösben kínálja a nemzetközi üzleti világnak az adótervezési lehetőségeket.