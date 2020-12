Ha síelni indul a család, az a legfontosabb szempont, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő szórakozást. A profibbaknak gyorsabb, technikásabb pályákra lesz szükségük, a kisebbeknek, tanulóknak pedig biztonságosabb lankákra. A pihenősebb napokra viszont jó, ha lehet nagyokat szánkózni, kirándulni és persze finomakat vacsorázni. Ezt mind megtaláljuk a Schladming-Dachstein régióban, amit Budapestről kevesebb mint hat óra alatt megközelíthetünk autóval. Fotósunk, Lugosi Péter, még a tavalyi téli szezonban, 2020 elején utazott ki Schladming-Dachsteinba, hogy lencsevégre kapja a környék látnivalóit.

A Dachstein Stájerország legmagasabb hegycsúcsa, a jellegzetes, csipkés mészkő hegylánc pedig egész Ausztria egyik legnépszerűbb úti célja, és nem véletlenül. A Ski amadé síszövetség részeként a régióban 230 kilométernyi (a Ski amadéban összesen 760 kilométernyi) pálya várja a sízőket és a snowboardosokat. A központot, a négy hegyet, a Hauser Kaiblingot, a Planait, a Hochwurzent és a Reiteralmot összekötő sípályarendszer jelenti, ami így 123 kilométernyi összefüggő pályát takar.

Lehet éjszakai sízni, a gyerekbirodalomban varázsszőnyegen siklani, síkörhintázni, igluban és hullámpályán játszani, de a nagyobbak időmérős versenypályán is száguldozhatnak. Felfedezhetjük a vastag kerekű biciklivel, a fat bike-kal a környéket, szánkózhatunk, túrázhatunk hótalpakon, de már létezik síjóga is a testi-lelki egyensúly érdekében.

A családosoknak junior hétvégi kedvezmények járnak, és a Ski amadé síbérletekkel a gyerekek olcsóbban vagy akár ingyen csúszhatnak a síparadicsomban.

Út a végtelenbe

Egyszerre ijesztő és izgalmas, amikor lenézünk egy magas épület tetejéről. A szívünk a torkunkban dobog, és egekben az adrenalinszintünk. Ha pedig a talpunk alatt is csak a dachsteini gleccser terül el, az egyszerűen leírhatatlan.

A Schladmingtól északra fekvő Ramsau am Dachstein üdülőfalun át juthatunk fel a lélegzetelállító kilátóig. A felvonó mindössze hat perc alatt repít fel bennünket az ezer méteres szintkülönbségen. 2700 méteren, a Sky Walkon jó időben elláthatunk akár Szlovénia legmagasabb pontjáig, a Triglavig is.

A Dachstein-gleccser látványát élvezhetjük a kilátóból, de további izgalmak várnak ránk a fagy birodalmában, a Jégpalotában, vagy végigsétálhatunk a 2013-ban átadott, százméteres függőhídon, ahol a Semmibe vezető lépcső olyan érzést kelthet, mintha egy fantasy-regény főhősei lennénk, alattunk a négy-ötszáz méteres szakadékkal. A fénykép kötelező, csak levegőt ne felejtsünk el venni közben.

A felvonót a téli túrajeggyel, a Winterwandertickettel érdemes használni, hogy kedvezményesen szállhassunk fel. Ha kigyönyörködtük magunkat, jöhet a téli csodavilág a 300 kilométernyi, rendesen karbantartott túraútvonal egyikén, a kényelmesebbek pedig egy pokróccal ülhetnek fel a lovasszánra, akárcsak egy romantikus filmben.

Egy-egy kiránduláson, külföldi úton szinte kötelező kipróbálni a lokális különlegességeket: így ismerhetjük meg igazán a helyi kultúrát és életstílust. Egy síelős, kirándulós nap után pláne muszáj az energiát pótolnunk, és a hüttés beülések erre remek alkalmat nyújtanak.

A stájer konyha biztos, hogy feltölti a családot, és a házias ételek egészen otthonossá varázsolják a hangulatot. A házi rétesek, a gőzölgő sajtgombócleves vagy a császármorzsa után egészen biztos, hogy kedvünk támad meghódítani a havas gleccsert.

Felfedezhetjük magunktól is Dachstein környékét, de egy-két nap után nem árt egy helyismerettel rendelkező túravezetőt felkeresni, hogy kis létszámú csoportokban lássuk úgy Stájerországot, ahogy még soha. Érdemes figyelni, és a Ski amadé Made My Day-ajánlatait keresni, és megkeresni, hogy melyik is a leginkább nekünk való opció.

Schladming-Dachstein ezen az oldalon tájékoztat arról, hogy mi mindent tesznek meg a vendégek biztonságos üdüléséért, illetve ugyanitt informálódhat az ingyenesen lemondható szállásfoglalásról is.

