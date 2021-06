A majd egyéves csend után Salzburg éledezik, és tárt karokkal várja a turistákat. A gazdag történelem, a kulturális élmények, a lélegzetelállító látkép és gasztronómia lenyűgözi az idelátogatókat. A legtöbben Mozart szülővárosaként ismerik a várost, de ezen túl is rengeteg izgalmat tartogat az Alpok kapuja.

A járvány lecsengésével, a korlátozások enyhítésével egyre inkább érdemes külföld, főleg közelebbi úti célok felé nyitnunk. Salzburg tökéletes választás, ha egy kicsit lelassulnánk a nagyvárosi hajtás után, ugyanakkor aktív pihenésre vágyunk. A százötvenezer lakost számláló település a tartomány székhelye, és nem véletlenül nevezik az Észak Rómájának. A folyóparton és az óváros utcáin, például a Getreidegassén sétálva ugyanúgy magunkba szívhatjuk a történelmet, de az olasz hangulat ugorhat be a Hohensalzburg erődítményének magasából is, ahol rálátunk a városra. Hogy mit nézzünk meg, abban Agnes Stassak segítségét kértük, aki Budapesten született, de több mint 25 éve dolgozik idegenvezetőként Salzburgban.

Hohensalzburg vára

„A városban van egy erődítmény, ami Salzburg egyik jellegzetessége. Rálátni a városra, és onnan elmondani a vendégeknek a város történetét, az egy egészen különleges dolog“ – kezdte Agnes a kedvencével.

A vár – ami Közép-Európa legnagyobb, teljesen megőrzött kastélya – a Festungsberg hegyen áll, a panoráma 360 fokos, és hosszú percekig gyönyörködhetünk a barokk háztetőkben. Az erődítményt 1077-ben Gebhard érsek építtette, majd utódai folyamatosan bővítették, erősítették. A harangtornyok 1462-ben készültek, a mai külsejét pedig 1500 körül, Leonárd érsek idején nyerte el. A vár kiállta az idő és a történelem próbáját: mikor egy maroknyi bányász és földműves próbálta meg kiűzni Mátyás érseket a várból 1525-ben, akkor sem sikerült bevenni.

© Salzburg Tourismus

Hellbrunni kastély

A több mint négyszáz éves múltra visszatekintő kastély régi fényében ragyog. Agnes úgy fogalmazott, hogy a parkban található vízi játékrendszer semmit sem veszített a bájából, és egész egyszerűen elvarázsol bennünket, hogy mire voltak képesek a korabeli mérnökök, hogyan hasznosították a vizekben gazdag hellbrunni hegy erőforrásait. Az olasz ötleteket elénk táró vízi játék páratlan: a mechanikus színháztól a vízköpő szarvasokon át egészen a vízsugáron táncoló koronáig számos meglepetést tartogat számunkra a séta – a hidraulikus automaták hihetetlenül ötletesek, és varázslatos látványt nyújtanak.

© Hellbrunn Tourismus

A tapasztalt idegenvezető elmondta, hogy sokan Salzburg történetisége miatt szeretnek bele a környékbe. A tartomány nagyon hosszú ideig önálló hercegség, érsekség volt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyházi és a világi hatalom egyetlen ember, a hercegérsek kezében összpontosult, ami kuriózum. Ezt a több száz éves hagyományt őrzi például az 1823-ban alapított Salzburgi Egyetem is, ahol a friss diplomások két jogar között vonulnak át.

Sóban a gazdagság

Ahogy arra Agnes szintén rávilágított, a hercegérsekek a mérhetetlen gazdagságot a sónak köszönhették, amit fehér aranyként tartották számon. A Hallein melletti Dürrnberg gyomrában rejtőző, évmilliókkal ezelőtt keletkezett sólelőhely a salzburgi régió kincseskamrája, és az értékes ásványt már a kelták is bányászták kereken kétezer-ötszáz évvel ezelőtt a föld belsejéből.

Hallein a tartomány egyik legnagyobb ipari városa, és alig több mint tíz kilométerre fekszik Salzburgtól. A látványbányát nemrég újították fel, megéri ellátogatni, hogy megismerjük a keltákig visszanyúló sótörténelem részleteit. Hatalmas élmény, ahogy a bányavonattal elindulunk a hegy belseje felé: a tárnákba érve következik a két hosszú bányász csúszda, melyek a Salzach folyó által táplált földalatti tavacskához vezetnek. A helyszínen belegondolhatunk, hogy a bányászok milyen izzasztó, kétkezi munkával vájtak kilométeres tárnalabirintusokat a hegy gyomrába.

„Másképp ketyeg az óra”

Salzburg tökéletes helyszín a kikapcsolódásra: „Itt egy kicsit másképp ketyeg az óra” – foglalta össze a város hangulatát Agnes Stassak. Mindenki megtalálja a kedvére való programot, legyen az a sörfőzés, kóstolás, a gasztronómia, kultúra vagy történelem.

Mikor a helyi Váci utca, a Getreidegasse bája és üzletei között elveszünk, feltétlenül nézzünk a fejünk fölé. Érdemes alaposan szemügyre venni az egyedülálló homlokzatokat, illetve a mívesen kidolgozott cégtáblákat, amit ma is kézzel készítenek a nagymúltú Wieber lakatosüzem mesterei.

© Salzburg Tourismus

Elveszhetünk az épületek részleteiben vagy bebarangolhatjuk a főként galériáknak otthont adó, gyakran árkádokkal díszített átjáróházakat. A 9. számnál szintén kötelező megállni, hiszen 1756-ban itt született Wolfgang Amadeus Mozart világhírű zeneszerző.

Salzburg ezerarcú, és az óváros rejtekhelyei mellett a modern és innovatív részeket sem érdemes kihagyni. Ilyen például a Red Bull Hangar 7, ami eredetileg történelmi repülőgépek és Forma–1-es versenyautók tárolására épült, ma azonban a modern művészet és a csúcsgasztronómia fellegvára.

Mindenképpen figyeljük az aktuális programokat, hiszen az UNESCO világörökségi város ezernyi szórakozási lehetőséget rejt. Tavaly ünnepelte századik születésnapját a Salzburgi Ünnepi Játékok rendezvénye, ahol az utcák egyetlen színpaddá olvadnak össze. Az alapítók, Max Reinhardt, Hugo von Hofmannsthal és Richard Strauß éppen ezt tűztek ki célul, a hagyomány pedig azóta is él. Ilyenkor Salzburg átmenetileg átalakul, nemzetközi hírességek, kiváló színészek és előkelő vendégek találkozóhelyévé válik.

Természetesen ahogy a világ legtöbb városát átformálta a világjárvány, úgy Salzburgnak is egy új oldalát ismerhetjük meg. Most körvonalazódik, hogy milyen vendéglátóhelyek élték túl a viszontagságos hónapokat, kiknek kellett feladniuk, és kik vágnak bele az újraéledés hajnalán egy vállalkozásba. Az biztos, hogy annak is gazdag élményt nyújt Salzburg, aki korábban már bejárta a várost. Főleg, hogy egyelőre biztos nem térnek vissza a régi tömegjelenetek a népszerű turista helyeknél: itt az idő, hogy erőre kapjunk a koronavírus múló árnyékában egy élhető, pezsgő, ugyanakkor időtlen városban.

Ha valakiben maradtak még kétségek, íme egy rövid vizuális inspiráció: