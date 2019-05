Az oktatás és az egészségügy területén is egyre fontosabb a digitalizáció. Többek között egy betegelégedettséggel kapcsolatos weboldal létrehozására és egy társadalomismereti társasjáték applikációs verziójának fejlesztésére is nyertek nemrég díjakat és pénzt a civil szervezetek.

Az interneten jöhet létre a nagy magyar kórházértékelő rendszer

Érezte már azt egy kórházi kezelést vagy akár csak látogatást követően, hogy szívesen megosztaná véleményét, tapasztalatait az adott egészségügyi intézményről vagy magáról az ellátásról? Legyen szó akár kedvező, akár elmarasztaló észrevételről, eddig a legtöbb ember általában annyit tett, hogy elmondta közvetlen környezetének, vagy a közösségi média valamelyik felületét használva tette közzé a jó vagy rossz véleményét, élményét. Így viszont, annak ellenére, hogy rendkívül értékes információkról van szó, ezek gyakran nem jutnak el sem az intézményekhez, sem a leendő betegekhez. A Jobbulást! Alapítvány munkatársai szerint ezért is lenne fontos az egészségügyi intézményeknek egy egységes és átfogó, a szállásfoglaló oldalakhoz valamelyest hasonló értékelő/visszajelző rendszert létrehozni, amivel fejleszthetnék az ellátás színvonalát és segítenék tájékozódni a kezelésre váró betegeket.

Az egészségügyi intézményekben zajló munkát döntő többségében sikeres gyógyulások, lelkiismeretes egészségügyi dolgozói teljesítmény, odafigyelés és hibátlanul alkalmazott terápiás eljárások jellemzik. Ennek ellenére a korrekt, szakszerű ellátásról jóval kevesebben posztolnak az üzenőfalakon. Ahhoz, hogy kiegyensúlyozottabbá váljon az összkép, mindenkit ösztönözni kell a véleménynyilvánításra. Ezen véleményeket jelenítené meg nyilvánosan, rendszerezett formában a Jobbulást! Alapítvány, amely néhány hete nyert díjat Magyarország egyik vezető telekommunikációs és infrastruktúra-megoldásszállítója, az Invitech által kiírt pályázaton, így lépve a projekt megvalósításának útjára. A Jobbulást! Alapítvány az egészségügyi intézményekkel összefogva szeretne létrehozni egy olyan honlapot, amelyen a betegeknek és a látogatóknak is lehetősége van akár anonim módon is strukturált formában véleményt alkotni. A kezelésre váró betegek így nem csak szóbeszédek alapján tájékozódhatnának, valamint az intézmények, a menedzsment és az ágazatvezetés is valós időben láthatná az erősségeket és azokat a területeket is, amelyek még fejlesztésre szorulnak.

Az InnoMax Díjat elnyerő Jobbulást Alapítvány részéről dr. Pákó Judit általános orvos, kuratóriumi elnök mondta el azt, nagyon fontos, hogy a beteg az ellátás végén azt érezze; igenis számít a véleménye, a tapasztalata, az élménye. Lényeges továbbá, hogy ezek a visszajelzések célzottan fejlesszék az ellátást az adott intézményben akár olyan szempontokra is rávilágítva, mint a betegek szubjektív érzései, elvárásai, vágyai.

Szeretnénk, ha a kórházakban helyben is bátorítanák a betegeket a visszajelzésre” – mondta. „Ehhez az ágazatvezetéssel közös munkára van szükség, amihez meg is tettük az első lépéseket. Szeretnénk a visszajelzéseket egységesíteni, kiterjeszteni, szakmai szempontok szerint standardizálni és értékelni, amitől azt várjuk, hogy a pozitív vélemények és tapasztalatok is fajsúlyosan megjelennek. Ezáltal az egészségügy megítélése árnyaltabban, a betegek szemszögéből is láthatóvá válna.

Egy-egy szolgáltatás igénybevétele után ma már úton-útfélen, azonnal kérik a visszajelzésünket és a véleményünket. Ez a szemlélet külföldön már az egészségügyben is elterjedt. Számos példa van rá; Nagy-Britanniában például intézményesítetten működik. Ezt szeretnénk a hazai egészségügyi gyakorlatra adaptálni, amihez nagy segítséget jelent az InnoMax Díj és a vele járó támogatás.”

Mobilalkalmazással bővítené ki a társasjátékot a pécsi alapítvány

13 éve alakult meg Pécsen a demokratikusabb és élhetőbb társadalom létrehozásán dolgozó, Az emberség erejével Alapítvány. Ők a társadalmi felelősségvállalást, a szolidaritást népszerűsítő és oktató MiEGYmás nevű társasjátékuk mobil verziójának tervéért kaptak díjat.

„Az alapítványnál főleg a neveléssel foglalkozunk, mindig is kerestük és keressük azokat a lehetőségeket, amelyek érdekesek lehetne a fiataloknak.” A szervezet részéről Nyirati András nyilatkozott: „Az emberi jogok, a demokrácia, az esélyegyenlőség és az aktív állampolgárság fogalmáról és gyakorlatáról igyekszünk izgalmasan beszélgetni. Azt tapasztaltuk, hogy az oktatásban a játékosítás, ezen belül a kártyák és a táblás játékok is kiemelt figyelmet kaptak a fiataloktól. Ezért azt találtuk ki, hogy egy társasjátékot készítünk az aktív állampolgárságról. Mindez elsőre nem hangzik túl izgalmasnak, de 2016-ban végül sikerült egy olyan játékot létrehozni, ami kooperatív, csapatmunkát igénylő, és a közösség tagjai által végzett problémamegoldáson alapszik. Van benne egy izgalmas, gazdálkodós rész, amiben erőforrásokat kell beosztani és arra használni, hogy megoldjuk a kihívásokat.”

Él és virul a civil és a vállalati szektor kapcsolata Mindkét alapítvány képviselőjének az Effekteam Egyesület igazgatója adta át az InnoMax Díjat. Molnár Klára arról beszélt, hogy az üzleti és civil élet összekapcsolására sok jó példa van; egyre több regionális és országos pályázattal a vállalatok egyre inkább részt vesznek a szakmai támogatásban. Ugyanakkor a cégek egyre fókuszáltabban, megadott stratégia szerint patronálnak, ami azt jelenti, hogy a támogatást üzleti tevékenységhez kötik, ami kihívást jelent a civil szektor számára. Az Invitech InnoMax pályázatának egyik különlegességét az adja, hogy az infókommunikáció és infótechnológia területén ilyen régóta, ilyen típusú pályázat nincs még egy Magyarországon. Az elmúlt években a társadalmi szervezetek megismerték a kiírást, ennek következtében egyre jobb, egyre színvonalasabb pályázattal indulnak. A kiírás célja az innováció és a minél magasabb társadalmi hasznosság elismerése. A szervezők pedig figyelemmel kísérik az alapítványok fejlődését. Nemcsak a pályázat kiírásától a kiválasztásig, illetve a díjátadóig támogatják a nyerteseket, hanem a folyamatot utánkövetve, az alapítványokat tovább segítve vesznek részt a fejlesztésekben.

A játékban vannak vitahelyzetek, megbeszélések, hiszen lehet, hogy mondjuk egy játékost épp nem érdekel az adott probléma, és a többség szeretné meggyőzni arról, hogy miért is vonódjon be a feladatba. Ez segíti az érveléstechnika fejlődését és gyakorolják vele a saját véleményük kialakítását is. „Az időkeretet úgy alakítottuk ki, hogy a játékot két tanóra alatt végig lehessen játszani. A témáknál pedig figyeltünk arra, hogy a tantervbe illeszthetők legyenek: mivel a 8.-os és 12.-es történelem tananyagban vannak állampolgári ismeretek, ezeket a témákat emeltük be. Ezáltal a társasjátékkal is meg lehet tartani ezeket az órákat. A könnyebb és modernebb terjeszthetőség lehetőségein gondolkodtunk, és mivel egyébként is foglalkozunk telefonos applikációk fejlesztésével, úgy döntöttünk, hogy a táblát, a dobókockát és a bábukat az asztalon hagyjuk, és minden mást felpakolunk egy mobilos alkalmazásba. Pont kapóra jött, amikor megláttuk az InnoMax pályázatot, és nagyon örülünk, hogy sikerült nyernünk” – mondta el Nyirati András. „Már zajlik az applikáció előkészítése, jelenleg az előzetes egyeztetésnél tartunk a fejlesztőkkel. A most megnyert 500 ezres pénzösszeg segít abban, hogy az érdemi munkát is elkezdhessük, ha pedig minden a terveink szerint alakul, a 2019-20-as tanév iskolakezdésekor be is tudjuk mutatni az alkalmazást.”