Nagyot nézett az a férfi, aki 2014 elején vett egy használt, tízéves autót Budapesten, amelyre egy internetes hirdetésben figyelt fel. Amikor ugyanis a vételár kifizetését követően, annak rendje és módja szerint az okmányirodában szerette volna a nevére íratni a négykerekűt, közölték vele, amíg nem rendezi a kocsin lévő hiteltartozást, addig azzal nem közlekedhet. Mint kiderült, az eladó ellen az ominózus adósság miatt már végrehajtás volt folyamatban, emiatt a gépjárművet kivonták a forgalomból, e tényt azonban „elfelejtette” közölni az érdeklődővel. Amikor pedig emiatt a vevője felelősségre vonta, megígérte, hogy visszaadja a vételárat. Erre nem került sor, de az eladó egy újabb megoldással állt elő: rendezi a tartozást, így már nem lesz akadálya annak, hogy az autót visszahelyezzék a forgalomba, és az végre, immár tehermentesen, az új tulajdonos nevére kerülhet.

Az előzmények ismeretében aligha meglepetés, hogy ez sem történt meg. Ráadásul a vevőnek az okmányirodában sem tudtak segíteni, mondván, azelőtt kellett volna érdeklődnie arról, van-e adósság az autón, mielőtt kifizette a vételárat.

2014. március 15. óta már könnyebb ellenőrizni, van-e teher a megvásárolni kívánt portékán. Az új Polgári Törvénykönyv ugyanis egyebek mellett létrehozta a hitelbiztosítéki nyilvántartást (HBNY), amely naprakészen mutatja, hogy egy nagyobb értékű ingóságot – jelesül autót – terhel-e zálogjog, lízing vagy más, biztosítéki célú jog.

Ez az átfogó adatbázis folyamatosan bővül, abban a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint 2018 végén már több mint 445 ezer bejegyzés szerepelt. E nyilvántartás sok százezer ingósággal – például gépjárművel, gépekkel, gépsorokkal és egyéb azonosítható vagyontárgyakkal – kapcsolatban tartalmazza, hogy az adott dolgon (de akár jogon vagy követelésen) fennáll-e valakinek zálogjoga, illetve, hogy azt érinti-e lízing, tulajdonjog-fenntartással történő eladás vagy faktorálás. Fontos, hogy a nyilvántartásban nem szerepelnek az ingatlanon és a lajstromozott vagyontárgyakon (például repülőkön, hajókon) fennálló jogok és követelések.

Azért is érdemes alaposan átnézni a HBNY-t, mivel abba minden olyan cégnek vagy magánszemélynek kötelező regisztrálnia, aki az előbbiekben említettek kivételével ingóságot lízingel, elzálogosít vagy oly módon ad el, illetve szerez meg, hogy azon az eladó tulajdonjoga fennmarad. E körbe tartozik például egy részletre vásárolt gépjármű is, amellyel kapcsolatban az eladó a vételár kifizetéséig tulajdonjog-fenntartással él. Ennek biztosítékaként jegyzik be a nyilatkozatot a nyilvántartásba, amelyhez abba mindkét félnek – az eladónak és a vevőnek – egyaránt regisztrálnia kell, a jogosult pedig nyilatkozatot is köteles tenni. Mivel a jogügylet feltétele, hogy az ingóság bekerüljön a HBNY-be, a vásárló addig nem fogja megkapni a kívánt vagyontárgyat, míg nem regisztrált abba, amelyhez kapcsolódóan az azonossági nyilatkozatot kizárólag közjegyző előtt lehet megtenni.

Aki például autót vagy egyéb nagy értékű ingóságot vásárolna – különösen érdemes akkor, ha ezt egy online piactéren teszi –, rákereshet a gépjármű alvázszámára is. Ha nem tekint be a HBNY-be, és zálogjoggal terhelten szerez tulajdont, azt kockáztatja, hogy a járművet a korábbi tulajdonos tartozása fejében a bírósági végrehajtó lefoglalhatja, majd elárverezheti. Ez ellen az újdonsült tulajdonos semmit sem tehet, nem hivatkozhat jóhiszeműségre sem, hiszen a nyilvántartásba való betekintéssel tudomást szerezhetett volna arról, hogy a gépjármű nem a vele szerződő fél tulajdonában áll, vagy hogy harmadik személynek olyan joga terheli, amely hátrányosan érinti az ő jogszerzését – figyelmeztet dr. Tóth Ádám.

A MOKK elnöke szerint ingóságok vásárlása előtt ugyanúgy automatizmussá kellene válnia, hogy a vételre készülő magánszemélyek vagy cégek átböngészik a HBNY-t, mint ahogy egy ingatlan vásárlásánál magától értetődően kérjük le a tulajdoni lapot. A nyilvántartásba való betekintés ráadásul nem kerül semmibe, az bárki számára az interneten, ingyenesen elérhető, az adatok néhány perc alatt lekérhetők a MOKK rendszerén keresztül a Keresés gombra kattintva.