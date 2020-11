1. tévhit: A hideg miatt alakul ki

A húgyhólyag hurutos megbetegedését nem elsősorban a hideg időjárás, hanem baktériumok okozzák. A fájdalmas, csípő vizeléssel, állandó vizelési ingerrel, súlyosabb esetben lázzal, deréktáji fájdalommal járó hólyaghurut leggyakoribb kiváltó oka ugyanis az Escherichia coli, röviden E. coli nevű bélbaktérium, amely a végbélnyílás közelsége miatt egyébként is a húgycső és a hüvely közelében „lebzsel”.

Ezek a baktériumok a rossz vécézési szokások, a szex, vagy a nem megfelelő fehérnemű miatt, de sokszor a legnagyobb körültekintés ellenére is könnyen feljuthatnak a testnyílásokba. A „felfázás” tehát valójában bakteriális fertőzés, amivel szemben a szervezet védekező rendszerét gyengíti az altest lehűlése, amikor például hideg kövön állunk mezítláb, sokáig ücsörgünk a hideg talajon, vagy nem a hőmérsékletnek megfelelően öltözve átfázunk.

2. tévhit: Csak nőket érint

Annak, hogy a hólyaghurut, népi nevén a felfázás nőknél gyakrabban fordul elő, egyszerű anatómiai oka van, mégpedig a női húgycső rövidsége, amelyen keresztül a kórokozó így könnyebben feljuthat a húgyhólyagba. A betegség azonban az erősebb nemnél szintén előfordulhat, különösen idősebb korban.

3. tévhit: A férfiaknál ugyanúgy zajlik

A férfiak baktériumfertőzése legtöbbször a húgyhólyagban pangó vizelet elégtelen ürülésének következménye. Ennek oka leggyakrabban a prosztata megnagyobbodása, de a gyenge immunrendszer, az altest lehűlése, a közösülés utáni hiányos higiénia szintén hozzájárulhat a húgyúti fertőzés kialakulásához. A fertőzés férfiaknál érintheti a húgycsövet, a húgyhólyagot, a mellékherét, az ondóhólyagot és a prosztatát is.

Akut formája magas lázzal, csípő vizelettel, gyakori vizelési ingerrel, gáttáji nyomó fájdalommal jár, míg a krónikus gyulladás diszkomfortérzettel, üléskor tapasztalható „gáttáji gombóc” érzéssel jelentkezik. Férfiak esetében többnyire nem elég sok folyadékkal és gyógyteával, kapszulákkal (pl. kisvirágú füzike) próbálkozni, hanem egyből orvoshoz kell fordulniuk, mert hamar komolyabb szervi gyulladás lehet a vége.

4. tévhit: Ha vigyázunk, nem tér vissza

A hólyaghurut gyakran kiújuló, visszatérő formája a krónikus cisztitisz az év bármely szakában jelentkezhet. Kialakulása sok esetben az antibiotikumok túlzott használatával, a szexuális élettel, esetleg a genetikával magyarázható. Szintén felfázásos érzést kelt az úgynevezett intersticiális cisztitisz (IC) nevű betegség, amikor a húgyhólyagot bélelő nyálkahártya autoimmun megbetegedése okozza a problémákat. Érdekes módon ilyenkor a tesztek valódi gyulladást nem mutatnak ki. Visszatérő cisztitisz esetén kúraszerű, immunerősítő gyógyszeres kezelésre is szükség lehet, mellyel az antibiotikumos kezelések gyakorisága csökkenthető.

5. tévhit: Mindig elmúlik magától, vagy a házi módszerektől

Az igaz, hogy a baktériumfertőzés enyhe formái rengeteg folyadék fogyasztásával, gyógyteával, ülőfürdővel, gyógynövényes és egyéb patikaszerekkel többnyire orvosolhatóak. Ám a hólyagból felszálló fertőzés már komoly következménnyel is járhat. Nők esetében súlyos kismedencei, méh-, petefészek-, vesemedence- vagy vesegyulladást is eredményezhet a betegség elhanyagolása, amely közvetve akár meddőséghez is vezethet. Férfiaknál a prosztata gyulladása, mellékhere- és vesegyulladás is előfordulhat szövődményként.

6. tévhit: Csak ősszel és télen fázunk fel

A betegséget szinte mindig az E. coli baktérium okozza, tehát kialakulása nem függ évszaktól, mégis észrevehető, hogy késő ősszel és télen többen tapasztalják. Ennek oka egyszerű: a kihűlt medencetájék védekezése a kórokozókkal szemben meggyengül, ehhez hozzájárul még az is, hogy a hideg időben – megfelelő vitaminpótlás hiányában – az immunrendszer általános védekezőképessége legyengül.

7. tévhit: Megfelelő intim higiéniával megelőzhető

Tudjuk, hogy a székletben található E. coli baktérium könnyűszerrel be tud jutni nem kívánt helyekre akár a helytelen WC-használat (az altest rossz irányban történő törlése), vagy a rossz személyi higiénia miatt, de ugyanennyire lehet káros a túlzásba vitt tisztálkodás is. A lúgos szappanok ugyanis megváltoztatják a hüvely egészséges flóráját védő tejsavbaktériumok által fenntartott savas kémhatást, ezzel kedvező terepet biztosítanak a kórokozók szaporodásának.

8. tévhit: A szexnek semmi köze hozzá

Bár így lenne! A felfázás kialakulásában a gyakori és intenzív nemi élet is közrejátszhat, nem véletlenül hívják „a mézeshetek betegségének”. Sokan vannak, akiknél egy kiadós együttlét után újra és újra megjelennek a felfázás jól ismert tünetei. Ennek oka szintén abban keresendő, hogy a belekben honos E. coli baktériumok a szexuális aktus során a végbélnyílás környékéről igen könnyen a húgyhólyagba juthatnak, elszaporodhatnak és gyulladást okozhatnak.

9. tévhit: A fogamzásgátlónak nincs köze ehhez

Sok nő használ spermicid (spermaölő) fogamzásgátló eszközt, amely megváltoztathatja a savas hüvelyi pH-t, és emiatt a hüvelyflóra egészséges egyensúlya felborulhat. A lúgosabb közeg pedig nem kedvez a kórokozókat kordában tartó Lactobacillusoknak, ellenben más, káros baktériumok sajnos szaporodásnak indulhatnak.

10. tévhit: Ez egy apró kis semmiség

A hólyaghurutot nem szabad félvállról venni. A húgyutakban elszaporodó baktériumok ugyanis eljuthatnak a vesékig, így vesemedence-, vagy vesegyulladást, a női kismedencei szervekre (méh, petefészkek) átterjedő fertőzés esetén pedig akár meddőséget is okozhatnak.